新冠肺炎｜康復後易疲倦呼吸不暢順？一招助你肺功能恢復最佳狀態

相信大家在社交媒體上也有看到過不少確診後的康復者分享自身的健康狀況，而有不少康復者透露自己即使身體痊癒了也不能立刻恢復到確診前的狀態，比如呼吸仍然不順暢、肺功能減弱、很容易感覺疲倦等等問題，需要讓身體慢慢調養才能恢復到從前的狀態。



近日，馬來西亞公共衛生（Public Health Malaysia）透過Facebook發布了一則帖文表示，不少確診過Covid-19的康復者在痊癒後都會感覺很容易疲倦，這都是因為感染 Covid-19後所帶來的身體反應之一。

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於是，大馬公共衛生就分享了一套能讓你的肺功能和容量恢復到最佳水平的運動，同時還能使你平靜且助你減輕焦慮症狀！大家趕緊學起來吧～

超簡單呼吸運動（按圖👇👇👇）

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以下附上運動教學：

Step 1 ：選擇一個放鬆且舒適的姿勢坐下或躺下。

Step 2：把雙手放在腹部上。

Step 3：用鼻子慢慢地吸氣，你會感覺到腹部的擴張，堅持4秒。

Step 4：屏住呼吸4秒鐘。

Step 5：最後嘴巴呼氣慢慢落地，並收緊你的腹部即可（收緊腹部的感覺就像你憋尿時的感覺）。

*需注意事項：在進行此運動時，必須確保每次的呼吸都能感覺到腹部的擴張和收縮。



你都學會了嗎？若你是Covid-19康復者且有面對到康復後肺功能減弱的問題，不妨可以嘗試這個運動！此外，小編也發現到其實這個運動也被很多瘦身博主分享過，也是一個能瘦肚子的運動，但憋氣時間需堅持5秒+屏住呼吸3秒+嘴巴呼氣5秒，這不僅僅是康復者可以做，大家日常也能當作小運動來做！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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