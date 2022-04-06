長新冠｜疫後5款調理湯水咪亂飲！飲用前分清症狀、體質最重要！

第五波疫情的確診數字逐漸回落，防疫安排亦將放寬，生活似乎回復正軌，但不少曾確診的康復人士卻仍受各種新冠後遺症影響，持續出現氣喘、喉嚨痛、腦霧、腸胃不適、性能力下降等「長新冠」症狀，備受困擾。坊間流傳不同湯水食療可以紓緩「長新冠」，但奈可每人體質及症狀有異，不想適得其反就要了解該食療的特性，再配合自己的身體狀況才決定要否服用。

不少曾確診的康復人士卻仍受各種新冠後遺症影響，持續出現氣喘、喉嚨痛、腦霧、腸胃不適、性能力下降等「長新冠」症狀 (圖片: FreePik)

疫後湯水咪亂飲！服用前分清症狀、體質最重要！

易倦、易氣喘、四肢乏力人士適用：黃芪健脾益氣湯



黃芪性甘、微溫，有補中益氣、益氣固表的功效 (圖片: FreePik)

黃芪性甘、微溫，有補中益氣、益氣固表的功效，配以黨參、山藥服用，可改善脾胃虛弱、食欲不振、疲倦、四肢無力等症狀；但對於本身陽氣較盛、陰虛體質之人士則屬忌物！

喉嚨乾、易氣喘、常乾咳無痰人士適用：虎乳靈芝麥冬玉竹湯



虎乳靈芝性味甘溫，能補氣益血、止咳平喘，有效護肺及緩解氣喘症狀 (圖片: HK01)

虎乳靈芝性味甘溫，能補氣益血、止咳平喘，有效護肺及緩解氣喘症狀，改善呼吸道健康；同時亦能增強免疫功能、減輕身體疲勞，有效提神及恢復元氣，但痰多、易腹瀉、便溏人士則不宜服用。

心悸、易頭暈、出現腦霧症狀人士適用：蓮藕桂圓大棗安神湯



桂圓性味甘溫，能補脾胃之氣，改善因「長新冠」引起的失眠、健忘、心悸等症 (圖片: FreePik)

桂圓性味甘溫，能補脾胃之氣，改善因「長新冠」引起的失眠、健忘、心悸等症；配合性味甘平的大棗服用，具有補血、補脾胃、養精安神的作用。惟需注意此湯水含溫熱藥性，本身屬陰虛火旺、肝火大、易燥熱的人士飲用後會「火上加火」，不宜飲用；同時因其補血之功效，月經期間、容易經痛的女性更不應服用此湯水，以免加重經期不適和經痛症狀。

咳嗽、痰多、大便不暢人士適用：蓮藕馬蹄豬展湯



蓮藕性寒、味甘，煮成湯水後會由寒轉溫，能補養氣血、止瀉、滋補五臟；馬蹄性寒涼，味甘，可清熱生津、涼血解毒、利氣通化，製成食療可清熱祛痰、治療大便干硬，尤其適合康復後大便不暢、消化不良者食用。此湯脾胃虛寒者不宜多飲，易食滯者可喝湯水，卻不宜吃湯料。

喉嚨乾涸、全身乏力、腸胃不適人士適用：沙參玉竹雪梨湯



沙參玉竹雪梨湯 (圖片: HK01)

沙參有南、北沙參之分，南沙參偏於清肺祛痰，而北沙參偏於養胃生津，煲湯用北沙參。玉竹為百合科，曬乾後的玉竹表皮呈現黃白色或淡棕色，中醫多用於乾咳少痰、津液少及口渴症狀。凡出現有陰虛咳嗽、乾咳無痰、口乾便秘的人士，均適合飲用此湯；惟痰多者、脾胃虛弱、容易泄瀉者不宜服用。

中醫療法紓緩疫後症狀 線上線下支援康復需要

依靠網上資訊調理身體方便快捷，但一般市民未有相關專業知識去審查資料真偽，亦無法準確地明悉個人身體狀況，未必每款食療都適合所有人食用；一味靠估，不單無法達到食療功效，更有可能適得其反，令健康問題惡化。因此，新冠康復者一旦發現自己持續長期地出現後遺症，建議先尋求專業意見再自行調理。

新冠康復者一旦發現自己持續長期地出現後遺症，建議先尋求專業意見再自行調理 (圖片: FreePik)

宏康醫道特意推出新冠肺炎康復調理療程，療程包量子磁場肺功能檢查一次、中醫會診一次及濃縮中藥兩劑，優惠價$98，為基層康復者提供簡單的復原調理建議及藥物，下單後將會有專人聯絡預約診症服務，油麻地、旺角、荃灣均有門址。

➤宏康醫道 新冠肺炎康復調理療程 (量子磁場肺功能檢查+中醫會診 1次 及 濃縮中藥 2劑）$ 98。

健福堂對處理新冠肺炎病患者的經驗豐富，特意推出新冠肺炎康復調理，運用不同方案去解決臟腑受損、糾正陰陽失調的病徵。每款療程以醫師會診或網上會診為主，另會配合四天中藥助調理身體。下單後可選擇到健福堂多個門診網絡進行診症，鑽石山、觀塘、青衣、大埔、沙田、屯門、天水圍等多個大型屋邨均有分店，方便市民診症或取藥。

➤健福堂中醫診所 新冠肺炎康復調理 (會診/視診1次 + 濃縮中藥 4天) $ 340。

承治堂中醫診所提供「康復診症計劃」，為康復者提供專業診斷，協助趕走新冠後遺症。此服務包括四次中醫門診或網診及廿八天藥物，期間診金全免，只收取中藥沖劑收費。客人可選擇到銅鑼灣或旺角診所領取、順豐速遞自取或派速遞員即日送到特定地鐵站；惟網上診症服務未能提供病假或到診證明。

➤承治堂 新冠肺炎康復者診症計劃 (4次中醫門診/網診及28天藥物) $ 1,500 (原價 $ 3,040)。

「怡健堂中醫」新推出的疫後中醫調理計畫，包括4次中醫診症及16天中藥，致力為疫後出現不同後遺症的康復者提供康復支援。購買後可選擇預約視像應診或親臨包括屯門、元朗、葵芳、將軍澳、太古城６個診症點進行服務，診症後藥物會以速遞到付形式送至病人住所或指定地。

➤怡健堂中醫 疫後中醫調理計劃 (4次中醫診症及16天中藥) $1,800 (原價 $ 2,040)。

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