護腎｜腰痛不代表腎虧　泡尿、易攰要留神　低蛋白飲食可減負擔

台灣慢性腎臟病盛行率高達11.9%，洗腎人口密度更是世界第1，推估全台約有170～200萬的慢性腎臟病人，卻有8至9成病友都沒發現自己腎臟健康出問題。醫生提醒，大家可以「泡、水、高、貧、倦」5字口訣自我檢測，一旦出現兩項以上症狀，應盡快到院檢查。



台灣花蓮慈濟醫院腎臟內科醫生林韋辰指出，腎臟具有移除代謝廢物、調解水分、維持酸鹼平衡、製造紅血球、活化維他命D、腎素調解血壓等多項功能，但腎臟疾病的初期沒有明顯症狀，許多人往往是到了出現臉腫、腳腫等症狀才就醫，確診時已經是第3、4期，甚至嚴重到第5期的腎衰竭。

護腎對年長人士及慢性病患者很重要，不可不知（按圖了解）

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5字訣自我檢測，出現2項快就醫

他建議，大家可以5字口訣自我檢測是否有腎臟病，如果出現兩項以上症狀，就可能罹患腎臟病，最好盡快到院檢查。

1. 泡（小便起泡泡）

2. 水（皮膚水腫）

3. 高（高血壓）

4. 貧（貧血）

5. 倦（疲倦）



林韋辰說，在診間最常遇到病患問：「腰痛是不是腎虧？」其實，腎臟疼痛最常見於結石與感染，結石會有血尿症狀，而感染則是會出現發燒、頻尿、血尿等症狀。

但是造成「腰痛」常見的原因則是骨骼肌肉上的疾病，可能是下背疼痛、脊椎壓迫等，因此腰痛與腎臟病沒有直接相關。

另外，病人及家屬也常擔憂：「吃藥是不是很傷腎？」林韋辰表示，若是患有慢性病的病友，需提供相關訊息，以利醫生做藥物上的調整。

但腎臟病病人自行停止服用藥物，反而對腎臟傷害更大，也提醒病人不論是吃中藥還是西藥，需尋求合格的醫師處方，最重要的是千萬不要服用來路不明的藥物，避免造成腎臟負擔。

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護腎檢查三三制，飲食、生活2方面自我照護

他也建議慢性病病友需定期做「護腎檢查三三制」，患有高血糖、高血壓、高血脂等三高的病人，每3個月做三種護腎檢查，包含驗血、驗尿、量血壓，來好好維持腎臟功能。

而要保護腎臟，應該遵循「三高用藥按時吃」、「消炎止痛不亂吃」、「三補腎秘方勿輕信」、「定期檢查才安心」等4大原則。

另外，充足睡眠、規律運動、保持理想體重、戒煙、不酗酒、避免暴飲暴食。飲食上少鹽、少糖、少油炸、少加工食品、低蛋白飲食、適當水分等，能減少腎臟負擔，也讓慢性病更好控制，就算罹患慢性腎臟病，還是可以贏得健康人生。

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