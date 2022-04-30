護腎｜打邊爐一定高鈉高磷高鉀？營養師教吃火鍋安心護腎3原則

香港、台灣人愛吃火鍋，已經是眾所皆知的事情了，從路邊小火鍋店，到高檔食材火鍋店，不論是春夏秋冬，大家愛的就是那香氣撲鼻的味道，愛的就是團聚在一起的氛圍。



吃鍋是多麼讓人快樂的一件事情呀！然而對於「腰子」不好的朋友們來說，面對火鍋的誘惑，都難免擔心會對腎臟造成不良的後果，有部分的腎友會很乾脆地忍痛放棄美食，另一部分的腎友則是會直接掉入高鈉、高磷、高鉀的坑中。

如何吃火鍋不傷腎？（按圖看清👇👇👇）

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腎病患者當然可以吃火鍋，但是在美食下肚之前，要請大家留意一些陷阱，台灣劉思妤營養師將腎友吃鍋原則分為湯底、食材和醬料三大部分來看，走吧！帶你一探究竟怎麼吃才能安心吃鍋又護腎。

一、湯底：清水湯底一級棒，養成吃料不喝湯的好習慣

請拋棄重口味的火鍋，如麻辣、酸菜白肉、韓式泡菜等，以及看似清淡健康但是隱藏高鹽、高鉀的鍋底，如大骨湯、番茄鍋、上湯鍋等。對腎友而言，火鍋湯底以清水最合適。

我了解這時候就有人會大肆抱怨，這樣跟吃水煮餐有什麼不同！確實沒有太大的落差，但是可以稍微改變方式，在清湯中放少許的蔥、薑、蒜、白醋、八角、肉桂、檸檬汁加以調味，就會有不一樣的口感。

開始煮火鍋後，湯裏的鈉、磷、亞硝酸鹽的含量會迅速飆高，為了腎臟的健康，希望大家也不要喝火鍋的湯，畢竟火鍋湯可是匯集「精華」於一身，如果想淺嚐幾口，那就在食材下鍋前先喝。

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二、食材：天然食物尚好！腎友少碰加工、容易吸附過多湯汁的食物

火鍋中的食材百百種，各種肉類、海鮮、菌菇類、豆製品、加工配料、青菜都有，在食材的選擇上謹記 3 大原則：

1. 少吃加工品：避免餃類、丸類、魚板類等富含磷酸鹽、鈉的加工配料。

2. 盡量避免容易吸附湯汁的食材：例如炸豆皮、油炸鬼、凍豆腐、冬粉等。

3. 以原型食材為主：如果店家允許，可以將加工品換成菜盤會更好，蔬菜經熱水燙過後，大部分的鉀離子皆會流失於湯中，因此洗腎患者不必過度擔憂，記得勿吃生菜即可。



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三、醬料：火鍋蘸醬愈簡單愈好

沙茶醬、素沙茶醬、辣椒醬含有大量鹽分，因此在蘸醬前務必要謹慎選擇，腎友可以用白醋或烏醋，加一點醬油和蔥花自行製作適合的獨特配方，此外營養師提醒，低鈉鹽和薄鹽醬油是用鉀離子取代原本的鈉，腎功能不全者不建議食用。

洗腎病人除了留意水分攝取之外，做好飲食管理可以提升生活品質，腎友不妨記錄下日常飲食，知道吃了哪些食物會造成體重控制不佳、血鉀、血磷過高，才能逐步修正吃進去的食物。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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