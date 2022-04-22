護腎飲食｜利尿食物對腎臟有益？醫生推介8種常見消水腫好食物

攝取利尿食物對腎臟好嗎？台灣腎臟科醫師陳彥成指出，腎臟病初期的輕微水腫或是姿勢性的水腫，可吃有利尿作用的食物如冬瓜、木瓜、黑豆等，幫助消水腫，同時也對腎臟有益，這是相輔相成的。



腎病患者食用利尿食物相輔相成

陳彥成說明，如果是心因性或腎因性的水腫，必須由醫師開立藥物，包括利尿劑來治療。但如果是姿勢性的水腫或是腎臟病初期的輕微水腫，可食用有利尿作用的食物，以輔助治療水腫。但要注意的是，若你的腎臟功能已出現異常，建議就醫後與醫師討論，再搭配抽血檢查報告的結果調整飲食。

陳彥成提到，腎臟病患者常見下肢腳踝、眼晴周圍水腫，甚至有肺積水、腹水等特殊部位水腫；腎臟功能不佳者，身體的排水功能有障礙，除了靠藥物治療水腫，若能在醫師指示下適度限水及限鹽，酌量食用利尿、消水腫的食物，更能達到事半功倍的效果。

8種常見利尿消水腫的好食物（按圖看清👇👇👇）

+ 6

冬瓜：夏季炎熱，小便不通且有輕微刺痛感時，以冬瓜熬湯飲用，能利尿消暑。

芹菜：其根莖含豐富的鉀，配合芹菜能使血管舒張的特殊物質，適量攝取有穩定血壓的功效。

紫菜：紫菜中富含碘，可治療因缺碘引起的甲狀腺腫大。另外，紫菜中大量的膽鹼成分，還能利尿、消水腫。

紅豆：富含鐵質，可補血、促進血液循環，還有利尿、促進發汗、改善腳氣及水腫的作用。

相關文章：【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？👇👇👇

+ 18

薏米：可促進皮膚光滑、消除斑點，還可利尿消腫；但性寒，懷孕及生理期婦女不宜食用。

木瓜：能幫助消化、利尿消腫。用青木瓜熬湯，還能改善產後乳汁不足的情形。

黑豆：黑豆富含蛋白質、維他命A和E，有促進代謝、活血養顏、消腫除斑的作用。黑豆中的鈣和鉀含量高，可降低血壓、預防骨質疏鬆。

桑椹：富含維他命、蘋果酸，可促進胃腸蠕動、行氣活血，還能利尿消水腫。

延伸閲讀：

水喝多容易水腫？水腫時不能喝太多水？誤會了！營養師揭水腫5原因 教你消水腫

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」