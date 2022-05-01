肌少症｜嚴重可致命！跟住健身教練用彈力帶　5動作增強上肢肌力

現代人都怕慢性病上身，除了三高之外，大家都忽略了很可怕的「肌少症」，醫師提醒，肌少症會致命，若上半身沒有力，可能連毛巾都擰不乾，瓶蓋也扭不開，生活變得很不便利。以下教你5招訓練上肢肌肉。



別讓肌肉用進廢退！肌少症讓你跌倒、失能

台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊表示，身體有些地方是用進廢退，如果不常用就會逐漸退化，肌肉也是。另外，有些年紀大的人認為不要吃太多肉，怕增加腎臟負擔，這反而讓肌肉流失更快；要知道，肌少症是造成跌倒、失能，甚至死亡的原因之一。

副院長江坤俊提到，肌肉等於基礎代謝率，如果沒有肌肉，代謝就會變慢，自然也容易變胖，變胖就容易有三高。那麼該如何訓練上肢肌肉？台灣健身教練TOY教你5招，用1條彈力帶就能鍛鍊上肢肌肉。

如何訓練上肢肌肉？ （點圖放大👇👇👇）

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動作1、暖身運動：喚醒手臂肌群，單腳上拉

單腳踩住彈力帶，手掌朝上握拳拉住彈力帶，雙手往上拉伸彈力帶。

動作2、鍛鍊二頭肌：不怕提重物，雙腳上拉

雙腳踩住彈力帶，膝蓋微彎，手掌朝上握拳拉住彈力帶，雙手往上拉伸彈力帶。注意！腋下要夾緊，只有前臂晃動。

動作3、划船式：背部肌肉更有力

雙腳踩住彈力帶，雙手握住彈力帶，上半身向前傾，後背打直，手肘彎曲90度往後拉起（手肘超過身體）。

動作4、老鷹式：鍛鍊三頭肌，推門更輕鬆

雙腳踩住彈力帶，雙手伸直握住彈力帶，大手臂往後往上拉伸。

動作5、雙人深蹲：下盤有力不怕摔

將彈力帶對折縮短一點，兩人面對面，各抓住彈力帶的兩端，屁股慢慢往後坐呈現深蹲姿勢，配合彼此節奏反覆動作。



▼SARC-F肌少症風險評估表（按下圖看清👇👇👇）

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