肝癌｜早期肝癌該如何治療？合乎2大條件可以電燒治療增存活機率

台灣大甲鎮瀾宮（台灣媽祖信仰的代表廟宇之一）董事長顏清標先前驚傳罹患「肝癌」於高雄長庚醫院接受換肝手術，讓人們再度受到肝癌的震撼！台灣安南醫院肝病中心主任、消化內科湯昇曄醫師語重心長提到，台灣是肝癌高度盛行區，肝癌在台灣地區十大致死癌症中更是高居第二位，影響台灣人生命健康甚鉅。



肝癌初期無症狀 定期追蹤檢查減少風險

肝硬化和慢性肝病包括乙型肝炎、丙型肝炎和酒精性肝病皆會增加肝癌的發生率，台灣湯昇曄醫師說，病人在肝癌初期並不會感覺有明顯症狀，所以才需更要定期接受肝臟追蹤檢查，一旦早期發現就能早期治療增加生存機率。

肝癌的常見徵狀（按圖👇👇👇）

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早期肝癌患者 考慮電燒治療

在決定肝癌治療方法前，要先考慮病人的腫瘤大小、數目、位置、肝功能即肝硬化程度、是否有轉移肝臟以外器官、是否有血管侵犯及其他身體狀況指數等，才能決定最適合每一位病人之治療方式。

台灣湯昇曄醫師表示，早期肝癌的病人可以考慮接受外科手術治療或肝癌射頻燒灼術也就是電燒治療方式；若是肝臟腫瘤數目在3顆以下且不超過3厘米，或是只有單顆且大小最大5~6厘米時，可考慮接受電燒治療，特別是有些病人不願意或其不適合接受外科手術治療，肝癌電燒就是很好的治療方式。

肝癌4大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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依症狀對症下藥 麻醉、鎮定劑減緩不適

湯昇曄醫師說明，肝癌電燒步驟是先用超聲波定位肝臟腫瘤位置，並在超聲波導引下，把電燒針放至預作電燒腫瘤的地方。醫師會根據腫瘤大小位置來選擇單支電燒針或多支電燒針同時電燒，最大可達到6厘米甚至更大的電燒範圍，而足夠大的電燒範圍就可以治癒早期肝癌。

至於某些困難施做電燒的位置比如腫瘤靠近肺部、胃腸與心臟等處，也可以藉由注射人工腹水以避免傷害到；電燒過程中病人一定會或多或少感覺疼痛不舒服，因此也可以考慮接受全身麻醉或是使用低劑量鎮定劑來減少不適感。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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