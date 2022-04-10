春天養生｜吃太多酸性食物肝火旺傷脾胃！細數8種食物助養肝防燥

在傳統文化中，春季屬木，而人的身體五行中，「肝」也屬木，而中醫理論體系認為養肝最重要的是調暢情志和氣機，調暢情志重點是保持精神愉悅，不宜抑鬱或發怒，盡量不著急、不生氣、不發怒，保持樂觀心情，讓肝臟氣機的調達。



而在藥理上，春季是萬物復甦的季節，人體也應順應季節，使機體與外界相統一。台灣台中慈濟醫院藥學部中藥局藥師胡仁珍說，一下寒冷一下溫暖，人體對寒邪的抵抗力就下降，建議春季時不宜太早換掉厚衣服，睡眠要儘量早睡早起，上午太陽出來以後可以適當室外活動，舒展筋骨。

另外，春季時，人體的新陳代謝也開始旺盛，最好要多吃味甘、性平，且富含蛋白質、維他命和礦物質的食物，避免吃油膩生冷食物。因為春天肝旺的時候，吃太多酸性食物會使肝火更旺，損傷脾胃。

春季8種食物有助養肝防燥（按圖了解👇👇👇）

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春季8種食物有助養肝防燥

- 牛奶

- 蜂蜜

- 豆製品

- 新鮮蔬菜

- 山藥

- 薏仁

- 紅棗

- 木耳



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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