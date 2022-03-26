肝癌｜手掌有紅斑、四肢現蜘蛛痣要留心！醫生揭3大肝癌特殊警號

肝臟內部沒有痛覺神經，早期肝癌幾乎都沒症狀，導致許多患者發現肝臟腫瘤時，往往已經是中晚期，加上肝癌腫瘤生長快，導致肝癌的死亡率居高不下。



醫師提醒，其實肝癌症狀表現上也有較為特殊的表現，像是「肝掌」、「蜘蛛痣」、黃疸，若能及早發現在預後上將有大幅改善。

肝癌的常見徵狀（按圖👇👇👇）

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手掌也會反映出身體狀態

除了健檢以外，有時候癌症症狀就是不經意中的發現，像是台灣台中一名64歲女性已經退休，女兒孝順常常幫母親按摩抒壓，但今年初卻發現媽媽手掌兩側「有紅斑」，上網查資料懷疑是「肝掌」，推測與肝癌有關，趕緊帶著母親就醫檢查，不料真的確診為肝癌初期。

會發現異常，主要是媽媽的手掌兩側，在魚際處有不明紅斑，但掌心卻是泛白無血色，通常認為是肝臟功能不佳，無法順利代謝掉女性荷爾蒙，造成微血管擴張，但有肝掌不一定代表是肝癌、或是肝臟有問題，也可能是其他因素造成。

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民眾要有觀念沒有病痛，不代表就是健康！台灣亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科主治醫師陳政國表示：「患者本身雖有糖尿病、高血壓等慢性病，但平時都有穩定服藥控制，且經常跟朋友爬山運動，幾乎很少生病，因此來院就診時，患者自認身體很健康，十分排斥看醫生，但因實在拗不過最後才來深入檢查。」

肝癌也有三大特殊表現症狀

正因為早期的肝癌沒有明顯症狀，有些症狀表現也不是很明顯，常見症狀有以下幾種：

- 疲勞

- 腹脹或飽脹感

- 噁心

- 食慾不振

- 肚皮靜脈曲張

- 手腳浮腫



但陳政國指出：「不過臨床上肝癌患者會出現幾種特殊警訊，都是可能肝臟病變的警訊。」以下為特殊症狀：

- 肝掌：患者手掌的大小魚際處，出現異常紅點或泛紅

- 蜘蛛痣：患者胸前、四肢出現蜘蛛痣，中間有小紅點，周圍佈滿往外擴散的小血管。

- 黃疸：特別是眼白、皮膚變得蠟黃



這名個案經安排超聲波、斷層掃描等影像檢查，確實在左肝發現約2公分大腫瘤，因發現得早，只要透過手術切除，術後定期追蹤，幾乎可與正常人無異。

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遠離肝硬化、肝炎是預防第一步

陳政國強調：「肝炎、肝硬化、肝癌被稱為肝癌三部曲，如果肝臟反覆發炎卻未追蹤治療，根據研究，肝癌從1公分長到3公分最快只要4-6個月，甚至一年內就可能會發展成中晚期肝癌，併發破裂、黃疸、腹水等症狀，屆時預後恐怕不佳，也增添治療風險。」

其實造成肝癌是有機會預防的，因為肝癌病患九成以上與慢性乙、丙型肝炎、酗酒的肝疾病跟肝硬化有關，想要遠離肝癌定期安排肝臟檢查、抽血及、腹部超聲波檢查，再小的症狀表現都不能輕忽。

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