銀髮健康｜長者缺乏葉酸恐危及生命？研究：或提高失智和死亡風險

孕媽媽懷孕初期,醫師總會叮嚀要補充葉酸,但最近1項新的研究發現,若缺乏葉酸(維他命B9),與失智症和死亡風險增加有關,研究發表在《基於證據的精神健康》(Evidence Based Mental Health)。



這項大規模的研究發現,與正常人相比,缺乏葉酸的老年人被診斷為失智症的可能性要高出68%,且死於任何原因的可能性要高出近3倍之多。

據SCIENMAG的報導指出,大約有五分之一的老年人可能缺乏葉酸,這會對大腦中的認知和神經信號產生負面的影響,最終可能導致失智。由於這個新的發現,研究人員認為,應該定期對老年人進行血液檢查以監測缺失的程度。

研究人員分析了27,188名年齡在60至75歲之間,且以前沒有失智病史的男性和女性的醫療記錄。在4年的研究時間裡,對記錄進行了監測,以發現任何失智或死亡的診斷。

其中大約有3,418名或13%的參與者缺乏葉酸,而且在葉酸缺乏的人群中,失智症的發病率為每萬人年7.96人,全因死亡人數估計為每萬人年19.20人;與不缺乏葉酸的人群中估計的4.24癡呆率和每萬人年5.36人死於任何原因的死亡率,形成了鮮明的對比。

研究人員考慮了可能影響結果的任何影響因素,包括糖尿病、認知能力下降、憂鬱、維他命B12缺乏、吸煙和葉酸補充劑。

缺乏葉酸會損害神經DNA修復 增加失智風險

根據Bel Marra Health的數據,缺乏葉酸的人被診斷患有失智症的可能性增加了68%,死於任何原因的可能性增加近3倍。儘管這是1項觀察性研究,並未尋找期中的因果關係。但研究人員認為,葉酸缺乏可能會提高同半胱胺酸(Homocysteine)的濃度,進而增加了罹患失智症的風險。同半胱胺酸濃度升高,同時會損害神經元的DNA修復,使它們更容易受到引發腦細胞老化的氧化損傷。

研究者表示,葉酸的濃度可能可以作為1種生物標誌物,來改變老年失智症和死亡率的風險。而在公共衛生方面,監測老年人血液中葉酸的濃度並治療缺乏症狀,也許可以做為預防疾病和死亡策略的一部分。

資料來源:Low Folate Levels Linked to Dementia and Death in Older Adults

