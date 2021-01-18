室內空氣污染｜甲醛超標可致癌　專家教四招減甲醛+懸浮粒子影響

新冠肺炎疫情肆虐近一年，香港人外出的時間大大減少，但留在家中就真的較安全嗎？ 其實室內有很多看不見的空氣污染物，例如懸浮粒子、甲醛和揮發性有機化合物等，香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院及地球系統科學課程副教授(禮聘)副教授何建輝指出，香港部分室內空氣污染問題超出歐美水平，危害人體心血管和呼吸道系統，甚至有機會引起肺癌和白血病！ 最近第四波肆虐，意味市民留在家中的時間又增多，立即看看專家教你四招改善室內空氣質素，正視健康問題！

屋企都有空氣污染！源頭來自……

煮食時的油煙會釋出懸浮粒子。（Getty Images）

新冠病毒會依附在懸浮粒子？

懸浮粒子是肉眼看不見的空氣污染物，較常討論的是可吸入懸浮粒子PM10（直徑10微米以下的粒子）和PM2.5（直徑2.5微米或以下的粒子）。

香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院及地球系統科學課程副教授(禮聘)何建輝教授補充，懸浮粒子愈大愈重，飄浮在空氣中的時間愈短，因此較微細的PM2.5可在空氣中飄浮多時，由幾天至一星期不等。

PM2.5及PM10的大小比例。（資料由受訪者提供／01製圖）

這些懸浮粒子對人體有慢性而長遠的影響，何教授指出可吸入懸浮粒子PM10會影響呼吸道系統，會誘發哮喘、肺炎，甚至肺癌；而PM2.5或更細小的粒子直徑極微細，可深入人體血液和肺部，造成與心血管相關疾病，例如高血壓、心律異常變化、嚴重更有可能導致心臟病。

早前有美國大學研究和意大利學者在空氣污染的懸浮粒子發現新冠病毒，何教授對此解釋：「新冠病毒可依附在懸浮粒子上，再經空氣傳播感染他人，這個空氣傳播與直接飛沫傳播是有分別的。」直接飛沫傳播的距離只有幾米，而懸浮粒子可在空氣中飄浮多時，因此病毒經空氣傳播的距離可達十幾米，但他又補充病毒離開人體後一至兩小時便會死亡。

病毒傳播途徑（資料由受訪者提供／01製圖）

長期吸入甲醛或致白血病

除了懸浮粒子，甲醛亦是室內常見的空氣污染物，很多人都知道家居剛裝修後，新傢俬和油漆會釋出大量甲醛，但何教授指出即使難聞氣味消散，仍不代表甲醛消失，而甲醛會存在幾年時間，影響人體健康。

甲醛被多個研究證實屬一級致癌物質，包括WHO研究，人長期吸入甲醛可能引致肺癌和白血病。 何建輝教授

甲醛超標可致白血病！即睇何教授四招抗污染

針對甲醛、懸浮粒子和其他空氣污染物，何教授建議大家選用低甲醛傢俬和油漆、不要在家吸煙和燒香，以提升空氣質素。他又強調空氣流通的重要性：「只要空氣流動加快，就能減低污染物，所以保持空氣循環很重要。」

很多家庭都會用空氣清新機，這也是個好選擇，它可以吸走和移除空氣污染物。 何建輝教授

香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院及地球系統科學課程副教授(禮聘)何建輝教授（圖片由受訪者提供）

專家教揀空氣清新機

人們平均逗留室內時間多達90%，每日吸入由傢俬牆壁、清潔產品、煮食油煙和化妝品等釋出的空氣污染物，加上室外飄入的懸浮粒子和病毒，設置空氣清新機尤其重要。

市面上有各種機款，香港理工大學機械工程學系客席副教授羅國湧博士提醒大家留意排風方向和氣流設計：「市面上有些空氣清新機是向上排風設計，將前方的空氣吸入過濾後向天花方向排出，如果人位處較低的位置，例如坐在梳化或者是小朋友，則未能即時吸入到經淨化的空氣。」

羅國湧博士指出平行排風設計的空氣清新機，再加入風扇吹送功能，則會較理想，因為可帶動室內空氣流動，將已淨化的空氣直接向人吹送。「這個氣流循環過程可比喻為花灑，直接沖灑乾淨的水在人體，再將人身上的污垢持續沖走，然後讓空氣有效回流到過濾系統再作過濾。」

香港理工大學機械工程學系客席副教授羅國湧博士（圖片由受訪者提供）

除了排風方向和氣流設計，Dyson環境管控設計工程師Sam Taylor也分享三個選購貼士，幫助大家入手和保養空氣清新機，保障自己和家人安全！

即看空氣清新機選購和清潔貼士

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Dyson環境管控設計工程師Sam Taylor（圖片由受訪者提供）

空氣清新機推介 Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic™ 空氣清新機

Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic™ 空氣清新機（圖片由Dyson提供）

Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic™ 三合一空氣清新機內有多個智能感應器，可自動感應室內各種空氣污染物及有害氣體，然後透過密封360°玻璃HEPA濾網及活性碳濾網，捕捉99.95％小至0.1微米的超細空氣污染物，包括致敏原、細菌、花粉和黴菌孢子，可去除流感H1N1、H3N2、EV71腸病毒; 而活性炭濾網則可去除異味、煙和氣體，例如二氧化氮和苯；其獨有Cryptomic分解甲醛技術及濾層則持續有效地消除甲醛。配合Air Multiplier™氣流倍增技術和350⁰的環繞角度吹送暖風及涼風，每秒可產生超過290公升平穩而強勁的氣流，將淨化空氣混合及循環吹送至家中每個角落。內置的LCD屏幕更可智能監測室內的懸浮微粒及氣體，實時報告室內空氣質素狀況。