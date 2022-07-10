鼻敏感｜過敏人士易怕熱也怕冷　鍛鍊氣功運動　藉微流汗增強體質

過敏性鼻炎困擾了杜媽媽40年！只要天氣一變化，或是連日下雨，甚至被花粉、香水刺激到就開始打噴嚏，接着眼淚鼻涕流個不停。中西醫吃藥打針、針灸、噴劑都試過，只能暫時壓制住症狀，卻不能讓過敏不發作。



長期吃抗過敏藥，讓她整天昏沉沒精神，加上退休後沒有運動習慣，不但過敏更嚴重，身體也開始這裏痛那裏痛，心情更是經常鬱悶，直到孩子們說服她一起練氣功才終於有改善。

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過敏體質怕冷也怕熱

秋冬或季節轉換時，過敏常常發作，其實過敏體質的人怕冷也怕熱，除了潮濕的氣候容易誘發過敏，愛吹冷氣、吃冰、喝冷飲也會增加過敏發生，引發打噴嚏、流鼻水、咳嗽、氣喘，還有皮膚問過敏變嚴重。

以過敏性鼻炎來說，很多人認為是鼻子的問題，因為主要症狀就是打噴嚏。氣學管理專家白雁老師說：「過敏性鼻炎其實是肺的問題」，當一個人身體有寒氣，就會藉由打噴嚏、流鼻水，將肺的寒氣排出去。

中醫說「肺開竅於鼻」，鼻子過敏是肺氣虛弱的反應。肺系統掌管人體「氣」的汰舊換新，一旦肺的功能減弱，氣會凝聚在「竅」，如鼻子、眼睛、喉嚨上，就形成了過敏的反應。

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從調整氣血循環下手

白雁老師說明，練氣功改變呼吸方式，從短、淺、急促的呼吸，慢慢練功後會變成深、長、均勻的呼吸，讓肺的功能變好，肺虛的問題就能改善。很多肺虛體質的人練功後，身體變溫暖，容易出汗，呼吸比較順暢，皮膚狀況也變好。

白雁老師從氣學角度表示，過敏主要是身體不平衡了，要調整人體的氣血循環，流汗是最重要的指標。長年待在冷氣房的人，幾乎不怎麼出汗，長期下來，漸漸形成不易流汗的體質。身體不知冷也不知熱，也就慢慢喪失了調節溫度的能力，只要天氣一變化，或是頻繁進出冷熱溫差大的環境，身體就容易適應不良。

氣功運動的特色就是讓身體微微出汗，透過持續輕柔緩慢的動作，從體內先開始升溫，能有效提升體內溫度，汗水顆粒小，卻像蒸氣一樣遍佈全身，就算天冷練功也一樣會微出汗。

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出汗可增快新陳代謝

不要小看這種微流汗，練功20分鐘就能讓整件衣服都濕透，甚至汗液出現藥味或顏色。杜媽媽就說：「吃了40年的抗過敏藥，剛開始練功流的汗又酸又臭，隨着汗味慢慢變淡，過敏竟然不再發作了。現在的我精神特別好，心情也變好，連皮膚都變光滑紅潤！」

白雁老師強調，每天讓身體出出汗，提高血液循環與代謝功能，身體的調節能力增強，就能讓人體維持在健康狀態。建議多練習循環顫掌法疏通經絡，促進新陳代謝和氣血循環，可以增強體質和免疫力，大幅降低感冒過敏機率。

循環顫掌法，減少感冒過敏

1.兩腳比肩膀寬，身體微蹲坐。兩手從身體中線開始緩慢向上向外顫掌畫圓，同時緩慢起身。



2.到兩手顫掌過頭時，腳跟抬起。兩手從身體外側畫圓落下時，腳跟落下，身體再慢慢蹲坐。



3.反覆7次後回到平行站立式，兩手放鬆。



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