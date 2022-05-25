便秘｜長期難大便或致生瘜肉 營養師推3款簡單自製飲品助通便！

想大便但拉不出來，可能是便秘的徵兆！有營養師指如果排便障礙變嚴重，有機會導致口臭、肥胖、食慾不振，甚至會形成大腸瘜肉和引發情緒困擾。其實不少食物都可以有助通便，更可調成飲品，護理腸胃。



註冊營養師Grace Tam解釋，便秘雖然主要是大腸問題，但都與肝，脾，腎等臟腑功能失調有關係，要按病人體質去治療。而平常在家也可利用部份食材自製通便飲品，以下3款飲品也可以幫助排便，在家都可以輕鬆做到。

▼3款排便飲品食譜+功效知多啲（按圖👇👇👇）

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生榨薯仔汁



功效：每月連續兩日空腹飲生榨薯仔汁，每天一杯，有助清宿便、解除便秘困擾，更可以改善因腸內宿便引起的高血壓，以及減肥降脂。在中醫角度，薯仔性平味甘，除了可以清宿便，更有和胃調中、健脾益氣和減肥降脂等功效。

材料：薯仔1個、蘋果或其他生果汁半杯

做法：先把薯仔用水沖乾淨，把皮去掉，然後放入魚湯袋擠出汁。不過薯仔汁味道比較難入口，可按個人口味加入蘋果或其他生果汁

溫腸茶



功效：有助​溫腎潤腸通便，適合平日喜歡吃生冷食物，體質虛弱怕凍人士。

材料：蘋果半個、肉桂粉1克、杞子10克​

做法：把半個蘋果清洗乾淨切片，加入肉桂粉、​杞子和適量熱水，焗5至10分鐘後飲用

暖鹽水



功效：幫助通便，適合嚴重的便秘者

材料：暖水、粗鹽６分１茶匙

做法：在暖水裏加粗鹽，攪拌後慢慢喝。注意味道應是微鹹，不要加太多鹽，否則有機會令便秘問題惡化。

▼ 同場加映：宿便自我測試（按圖 👇👇👇）：

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▼同場加映：容易導致便秘的8種食物（按圖 👇👇👇）