吞嚥困難｜好咬食物不代表就是好吞！營養師：3類食物不利吞嚥

年邁的母親自從半年前中風後，吃東西就開始經常嗆到，但家屬不以為意，單純以為只是年紀大了牙口不佳，直到某日母親突然倒下，送醫後才發現是吞嚥障礙造成的吸入性肺炎。



進食能力好的老人家，飲食質地通常不會有太多的限制，選擇可以更多樣化，相對來說，進食能力差的老人家，在食物的大小、質地、硬度、黏附性、凝聚力的選擇上就會有比較嚴格的要求。

長者年紀越大，便越要留意他們吞嚥能力怎樣：（按圖了解👇👇👇）

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面對吞嚥困難者，照顧者首當其衝遇到的問題就是飲食到底該怎麼吃？營養師強調：「每個人的症狀不盡相同，都有自己適合的飲食質地，不是隨意給予剁碎的食物、稠稠的粥、蒸蛋、布甸、啫喱等，看起軟軟的或是好吞的食物就可以解決。」

顛覆你的想像！最常見的吞嚥困難飲食迷思

把食物切碎、加水打成泥就好？相信是許多人對於長輩吞不下的第一直覺反應，真的是這樣嗎？我會說你只答對一半，好咬的食物不代表就是好吞的食物，這種方式並不能幫助他們進食，也容易錯失改善吞嚥功能的機會。

吞嚥困難飲食是一種漸進式的飲食調整，評估患者的吞嚥能力進展，提供相對應的飲食質地照護，而且所謂的「料理」好吃才是最重要的！若食物的口感經常被忽略，長期下來長輩更不願意開口吃飯，就更容易導致營養不均衡。

用增稠劑就安全？大錯特錯啦！並非隨意將吞嚥困難者的開水調成稠稠的就好，這些又稠又黏的水很有可能會卡在喉嚨，讓患者吞不乾淨、吞不下去。

吞嚥困難者除了有適合自己的飲食質地，當然也有屬於自己的飲水「等級」，就好像遊戲中打怪晉級一樣，一步一步評估、進階，首先要找醫師、語言治療師透過檢查，判斷哪種稠度對患者來說安全、不會產生其他風險，營養師輔助後續的飲食質地調整，達到最完美的配合一路過關斬將。

哪些食物不利吞嚥？ （按圖👇👇👇）

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吞嚥困難飲食沒有這麼簡單，比我們腦袋想的還要來的複雜許多，如果隨意給予不適合的食物，是一件非常危險的事，不但沒有辦法解決吞嚥問題，也有可能會增加患者嗆咳風險，甚至是我們最不樂見的吸入性肺炎發生。

究竟有哪些食物應該要避免呢？我這邊提供 3 種「不建議」吃的食物質地，請吞嚥困難者繞道而行。

1. 黏附性高：太黏的食物容易黏附在口咽表面，不利吞嚥，可能會卡在喉嚨裏。

例如：米糕、年糕、麻糬、湯圓、年糕、紫菜、花生醬、芝麻醬。

2. 凝聚力低：鬆散的食物在吞嚥過程中比較不易形成食團，殘渣容易掉到呼吸道，不利吞嚥。

例如：酥脆容易掉屑屑的餅乾、鬆散的蛋黃、薯片、綠豆糕、粒粒分明的炒飯。

3. 離水性高：咬下去會噴汁、易出水的食物對於吞嚥能力差的人來說，容易因液體流速過快而導致嗆到。

例如：含水量高的水果、凍豆腐、燉煮蘿蔔、小籠湯包、久放後的粥也容易出水。



除了避開不利吞嚥的食物，小口小口吃、慢慢來也可以減少患者吃東西發生嗆咳的風險，同時也需要考量到吃下去的熱量夠不夠，會不會導致營養攝取不足，可以尋求營養師協助調整飲食內容，幫助患者吃得更好、活得更有尊嚴。

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