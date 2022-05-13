中風後遺症｜喝水是康復路途大難關？治療師分享吞嚥復健訓練秘技

錢先生因中風導致吞嚥功能下降，只能透過鼻胃管灌食，但因安置鼻胃管十分不適，因此積極透過復健想早日拔除管線。在復健科語言治療師協助下，錢先生從吞口水練習、口腔肌肉控制開始，逐漸地能進食濃稠的乳酪和粥，甚至能吃完一整份便當，最後也透過喝水姿勢和習慣的調整，通過最困難的喝水不嗆咳關卡，後逐漸恢復吞嚥能力。



大多中風患者 會有吞嚥困難

台灣衛福部台中醫院復健科語言治療師魏君如指出，大部分中風後患者吞嚥功能多有影響，此時漸進式的復健目標就顯得十分重要。一般會先讓患者從練習用力吞口水開始，觀察吞口水會不會咳嗽；接著練習控制舌頭、嘴唇、臉頰等口腔肌肉的力氣與動作，並配合下巴阻抗運動，增加喉嚨上抬的力氣與幅度。

若患者經過一段時間的訓練有明顯進步時，就能開始嘗試由口進食。通常會從較濃稠的優格或稀飯開始，並逐步調整；再一段時間後也會讓患者練習咀嚼食物，如水果和豆腐，過關後就能嘗試軟質地的肉類和葉菜。

▼導致年輕中風的主要原因（按圖了解👇👇👇）：

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吞嚥復健訓練 「喝水」是魔王關卡

台灣魏君如語言治療師表示，在吞嚥功能的復健目標中有許多關卡，而其中最後的魔王關卡就是「喝水」，由於白開水的流速較快，容易讓患者的吞嚥反射還來不及反應就嗆咳。喝水時的坐姿就至關重要，要避免靠坐在椅背，上半身要坐直，喝水時稍微低頭，注意避免仰頭，降低喝水流速。另外，建議喝水時使用口徑較大的杯子，減少喝水時的抬頭機會。

魏君如語言治療師提醒，除了姿勢與習慣的調整，也不妨多練習口腔動作與下巴阻抗運動。民眾可以在YouTube搜尋「吞嚥健康操」及「下巴阻抗運動CTAR」，每天跟著影片練習保養，就能逐漸增加吞嚥力，也能更安心、安全地喝水。

▼當心4個血液濃稠的警號（按圖了解👇👇👇）

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