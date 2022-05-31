養生｜豆漿配香蕉、薑黃排毒、抗老仲防癌？6款簡單DIY食譜一次睇

豆漿不但可以補充蛋白質，更是減肥好幫手。有營養師指，除了單喝，其實可以配搭不同的食材而獲得不同的功效，當中也推介6款新飲法。



台灣營養師余朱青表示黃豆富含植物性蛋白質，不含膽固醇，更可以補充纖維質，產生飽足感之餘，而且幫助排便順暢。另外，其維他命B2含量豐富，可幫助抗氧化酵素運作，進而防止人體內細胞受到自由基的傷害。

而黃豆其中最常見的做法就是製成豆漿單喝，余朱青建議針對不同功效，可加配以下6款食材自製不同口味的豆漿，從而加倍營養效果。

▼6款食材配豆漿做法+功效（按圖👇👇👇）

蓮子銀耳豆漿



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功效：淨化血管、潤腸排毒；白木耳含有豐富的植物性膠質，能排出體內毒素，是人體的清道夫；而且還能軟化血管、預防心血管疾病。

材料：蓮子40克、浸發白木耳20克、無糖豆漿250毫克、蜂蜜2茶匙

做法：黃豆、蓮子洗淨，浸泡水中，撈出瀝乾；白木耳洗淨，切片。把所有材料加入果汁機，攪打均勻；最後加入蜂蜜調味即可飲用。

綠豆蕃薯豆漿



+ 1

功效：清熱解毒、預防便祕；綠豆富含膳食纖維，能預防便祕；又含植物固醇，能排除腸道中的膽固醇，同時兼具消暑利尿、清熱解毒等功效。

材料：綠豆50克、番薯80克、無糖豆漿250毫克、蜂蜜2茶匙

做法：綠豆洗淨浸泡水中，撈出瀝乾；番薯洗淨去皮，切小塊。把所有材料加入果汁機，攪打均勻；最後加入蜂蜜調味即可飲用。

香蕉士多啤梨豆漿



+ 1

功效：排除毒素、防癌抗老；士多啤梨含有豐富抗氧化物，可預防心血管疾病與癌症，並可降低老化性疾病的發生，具抗衰老、抗癌、排毒的功效。

材料：香蕉60克、士多啤梨40克、無糖豆漿250毫克、蜂蜜2茶匙

做法：香蕉去皮，切小段；草莓洗淨去蒂對切。把所有材料加入果汁機，攪打均勻；最後加入蜂蜜調味即可飲用。

山藥芝麻豆漿



+ 1

功效：健脾養胃、補虛潤燥；黑芝麻富含鐵質、維他命E、蛋白質和異黃酮，可促進血液循環。山藥可促進荷爾蒙合成，強化豐胸效果。

材料：山藥100克、黑芝麻20克、無糖豆漿250毫克、蜂蜜2茶匙

做法：山藥去皮，切小塊。把所有材料加入果汁機，攪打均勻；最後加入蜂蜜調味即可飲用。

薑黃豆漿



功效：薑黃具有抗氧化、消炎、降低血糖、抗老化等作用

材料：薑黃粉 1/4茶匙、椰子油1湯匙、豆蔻粉適量、無糖豆漿250毫克、蜂蜜2茶匙

做法：小鍋中放入無糖豆漿、椰子油、薑黃和豆蔻，開中火加熱。豆漿滾後轉為小火，加熱約3分鐘。熄火後，待降至可飲用的溫度，加入蜂蜜調味即可飲用。

栗子燕麥豆漿



+ 1

功效：栗子和燕麥中所含的不飽和脂肪酸、鈣、膳食纖維能夠降低血液膽固醇，減少膽固醇在血管內的沉積，增加血管彈性，可降低血脂、預防動脈硬化。

材料：熟栗子50克、燕麥片20克、無糖豆漿250毫克、蜂蜜2茶匙

做法：熟栗子去殼、皮，切小塊。把所有材料加入果汁機，攪打均勻；最後加入蜂蜜調味即可飲用。

▼同場加映：痛風發作暫時不喝豆漿？（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映：18款豆漿的蛋白質含量排名（由低至高排）：（按圖👇👇👇）