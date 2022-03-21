心臟病｜呼吸困難下肢水腫全因心臟無力？細數心臟衰竭7大前兆

根據台灣衛福部2020年台灣人十大死因統計資料，心臟病位居第2位，緊追在癌症之後，也因許多心臟疾病未能及早治療，才容易使心肌梗塞找上門，甚至造成心臟衰竭。

撰文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟該如何透過心臟衰竭常見的7大前兆，提早做好準備呢？就讓《Hello醫師》來為你解惑！

心臟衰竭7大常見前兆（按圖👇👇👇）

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為何會心臟衰竭？哪些高危險族群應該注意？

心臟衰竭（Heart failure）又稱作鬱血性心衰竭，由於心臟幫浦功能受損，使心臟無力將血液輸送出去，以維持身體正常血液循環，並提供身體足夠的氧氣及養分，因而讓人出現各種不適症狀。

然而，台灣基督教門諾會醫院心臟血管內科陳翰興醫師表示，會造成男性心臟衰竭的原因多為冠狀動脈心臟病，以及大家熟知的心絞痛與心肌梗塞；女性則常因高血壓、心律不整、瓣膜性心臟病而導致心臟衰竭。

另外，如果有嚴重貧血、先天性心臟病、甲狀腺機能亢進或擁有心臟病家族史者，也較容易出現心臟衰竭的狀況。

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心臟衰竭7大常見前兆

下列為7種心臟衰竭常會出現的前兆：

1. 容易疲倦：當病患出現心臟衰竭時，會因從心臟送出至大腦的血液量下降，而引發缺氧的狀況，容易造成病患於日常活動時出現疲倦感。

2. 呼吸急促、呼吸困難：為心臟衰竭最常見的症狀，病患除了會於活動時特別容易喘外，嚴重者甚至連平躺或休息時，也會不時覺得呼吸困難，需坐起身或墊高枕頭才得以緩解不適。

3. 下肢水腫：當你發現鞋子突然穿起來不合腳時，有可能是心臟衰竭造成的下肢水腫所致，而水腫通常好發於雙側腳踝，觀察到此症狀發生時，請及早就醫檢查。

4. 夜尿症：夜尿症為心臟衰竭的症狀之一，因患者的心臟機能減弱，無力將血液輸送至腎臟，因而造成腎臟血管的血流量減少，使病患白天尿液減少，不過等到晚上睡覺平躺時，反而會造成腎血流量增加，進而導致尿量變多，出現夜尿症的情形。

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5. 不停咳嗽：心衰竭患者因左心泵送血液機能降低，導致血液淤積心臟病提高右心房壓力，便可能導致肺部積液，形成肺積水（肺水腫）。由於有大量的液體堆積在肺部之中，使肺黏膜受到刺激，患者可能出現乾咳，或咳出大量帶有泡沫及血絲的痰。不過也因咳嗽為感冒的常見症狀之一，所以有不少患者經常會將其誤認為是感冒症狀，延誤寶貴就醫時機。

6. 心跳過快：一般成年人處於休息狀態時的心率，通常會介於1分鐘60~100下之間，而早期心臟衰竭可能會因心輸出量減少，促使心臟代償性地加快心跳，以滿足各器官的血液需求。

7. 胸悶、胸痛：因心輸出量減少，冠狀動脈血量不足，進而發生胸悶及胸痛的症狀。

心臟衰竭會好嗎？遵醫囑盡早改善可阻止病況加劇

心臟衰竭並不能完全根治，但若能在及早發現心臟衰竭前兆，於病情早期嚴格控制生活習慣，如限制水分與鈉攝取量、多吃低脂食物及蔬果、戒煙等，即可降低心臟功能衰退的風險。

另外，建議民眾一旦確診心臟衰竭，就應積極配合醫師診療，並遵守醫生囑咐，就能有效避免心臟衰竭加劇，也能繼續從事自己喜愛工作或興趣，繼續享受美好人生。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：呼吸困難、下肢水腫竟是心臟無力！心臟衰竭7大前兆愛注意】

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