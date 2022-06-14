Mos Burger｜12款漢堡＋小食熱量有幾肥？5大健康配搭食薯條都得

Mos Burger的漢堡有不同選擇，但大家又知道它們的熱量有多少？有營養師指，雖然大部份漢堡款式熱量也尚算可以接受，不過如果配搭其他小食，例如薯條、雞塊，吸收的熱量隨時倍增，所以點餐時也要注意配搭上的選擇。



澳洲註冊營養師袁凱琪Kiki近日分享關於Mos Burger當中12款的漢堡熱量，表示相比起其他牌子的漢堡，有更多肉類的選擇，例如雞、牛、海鮮等，而大部份的漢堡也是在450卡以下，為減肥人士提供多種類的選擇。

▼12款Mos Burger漢堡熱量+脂肪（每100克計算）（按圖👇👇👇）

+ 8

摩斯漢堡



熱量：404卡

脂肪：21.3克

蛋白質：19.3克

摩斯芝士漢堡



熱量：418卡

脂肪：23.6克

蛋白質：21.1克

照燒牛肉漢堡



熱量：453卡

脂肪：28.3克

蛋白質：17.7克

吉列蝦漢堡



熱量：409卡

脂肪：22克

蛋白質：12克

魚柳漢堡



熱量：406卡

脂肪：23.7克

蛋白質：15克

黑醋SakuSaku雞肉漢堡



熱量：460卡

脂肪：12克

蛋白質：17.7克

照燒雞肉漢堡



熱量：381卡

脂肪：21克

蛋白質：20.4克

脆雞漢堡



熱量：355.4卡

脂肪：19.1克

蛋白質：18.5克

海鮮珍珠堡



熱量：374卡

脂肪：8.5克

蛋白質：10克

烤牛肉珍珠堡



熱量：498卡

脂肪：25.4克

蛋白質：14克

元氣漢堡



熱量：392卡

脂肪：19.6克

蛋白質：19.1克

北海道南瓜薯餅漢堡



熱量：385卡

脂肪：17.7克

蛋白質：9.2克

漢堡配薯條最肥

Kiki表示，照燒雞肉漢堡、脆雞漢堡、元氣漢堡以及摩斯芝士漢堡也是值得一吃，相比起其他漢堡款式較低卡之餘，蛋白質含量約有19至22克。但她也指，烤牛肉珍珠堡是12款中最高卡，如果再配上其他小食及飲品例如薯條、脆雞及可樂，隨時攝取了成人每日所需熱量的一半。

她也分享了各款小食的熱量及脂肪含量。

▼5款Mos Burger小食熱量+脂肪（每100克計算）（按圖👇👇👇）

+ 1

厚切薯條



熱量：232卡

脂肪：10.4克

蛋白質：4.2克

摩斯脆雞



熱量：290卡

脂肪：22克

蛋白質：21克

摩斯雞塊



熱量：231卡

脂肪：12.8克

蛋白質：18.1克

北海道南瓜薯餅



熱量：277卡

脂肪：15克

蛋白質：4.3克

田園沙律



熱量：17.2卡

脂肪：0.4克

蛋白質：0.4克

▼Five Guys漢堡包及熱狗的熱量排名 (由低至高)（按圖👇👇👇）

+ 9

Kiki 續建議以下3大點餐配搭，只要選擇正確，即使減肥期間吃漢堡也是不錯的正餐。

1. 脆雞漢堡 + 田園沙律+ 熱/凍檸茶 或 咖啡（走奶走糖）



2. 元氣漢堡 + 薯條+ 熱/凍檸茶 或 咖啡（走奶走糖）



3. 照燒雞肉漢堡 + 田園沙律+ 熱/凍檸茶 或 咖啡（走奶走糖）



4. 海鮮珍珠堡 + 摩斯雞塊 + 熱/凍檸茶 或 咖啡（走奶走糖）



5. 北海道南瓜薯餅漢堡 + 薯條 + 熱/凍檸茶 或 咖啡（走奶走糖）



▼同場加映：15款炸物熱量排名（按圖👇👇👇）