潰瘍性結腸炎｜嚴重致每日腹瀉20次！有血便體重減輕7症狀要留心

徐小姐近期每天腹瀉20次，幾乎一整天都坐在馬桶上度過，起初以為是腸躁症所致，直到就醫診斷後才得知自己罹患潰瘍性結腸炎；不僅如此，就連前日本首相安倍晉三也因潰瘍性結腸炎復發，怕影響國政，決定辭去首相職務。

撰文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟在潰瘍性結腸炎發作時，會出現哪些症狀？該如何進行診斷及治療？就讓《Hello醫師》帶你一起認識潰瘍性結腸炎！

4大原因容易引發潰瘍性結腸炎、7大症狀（按圖）

+ 8

潰瘍性結腸炎是什麼？

潰瘍性結腸炎（Ulcerative colitis）又稱作潰瘍性大腸炎，為一種發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease），主要會因直腸及結腸黏膜內層受到刺激，引起腸道內膜及黏膜內層開始發炎、充血及腫脹，進而使黏膜受損、滲血、糜爛與出現潰瘍。

近年來，隨著人們飲食西化，喜愛攝取高油脂、高糖份的食物，再加上生活作息改變、工作壓力大，造成潰瘍性大腸癌的罹病率有增加的趨勢。

根據台灣發炎性腸道疾病學會提供的《潰瘍性結腸炎臨床治療指引》，台灣潰瘍性結腸炎的盛行率為每10萬人口中有12名患者，每年新增的確診個案約為350人，好發於20歲左右的年輕人，以及50~60歲的中年人，並以男性患者居多，男女比例約為1.4~1.6。

▼同場加映：檢測你的腸道年齡（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 14

相關文章：【大腸癌】常生暗瘡大便極臭大腸癌先兆？10條問題即測腸道年齡

4大原因容易引發潰瘍性結腸炎

潰瘍性結腸炎的致病機轉不明，推測可能與下列4種原因有關：

1. 細菌感染：患者體內的大腸桿菌比正常人更容易附著在大腸黏膜細胞上，並分泌溶血性及壞死性毒素，而導致結腸壁發炎。

2. 食物過敏：由於結腸壁對牛奶過敏，患者若經常喝牛奶就有可能引發潰瘍性結腸炎。

3. 環境影響：長期抽煙容易改變結腸黏膜的通透性，引發潰瘍性結腸炎，另外，服用口服避孕藥也容易造成潰瘍性結腸炎。

4. 遺傳：若有潰瘍性結腸炎的家族史相對來說罹病機率較高。

腹痛、腹瀉不一定是腸躁症！潰瘍性結腸炎7症狀愛注意

腸躁症與潰瘍性結腸炎症狀相似，發作時皆會出現腹瀉及腹痛的症狀，因此容易讓潰瘍性結腸炎病患誤認為自己罹患腸躁症，而錯失及早治療的機會。以下為潰瘍性結腸炎的常見症狀：

1. 腹絞痛、腹脹、腹部壓痛

2. 帶有血便及黏液的腹瀉

3. 急著排便卻只解出少量糞便，且排便完後仍有便意

4. 發燒

5. 體重減輕

6. 食慾不佳

7. 貧血



少數患者會合併腸道外的症狀，如：大量出血、結節性紅斑、結節性紅斑、關節炎、自體免疫肝炎或胰臟炎或硬化性膽管炎。

相關文章：【腸易激】腹瀉肚脹持續放屁7大病徵 6種食物可紓緩戒食無定時！👇👇👇

+ 3

潰瘍性結腸炎診斷方法

1. 抽血檢驗：透過抽血檢查，可發現潰瘍性結腸炎會因血液流失導致缺鐵性貧血、白血球增加、鉀離子偏低、白蛋白偏低及肝功能指數上升等。

2. 糞便檢查：患者糞便中若出現紅血球細胞、嗜伊紅性白血球細胞，即可能為潰瘍性結腸炎。

3. 乙狀結腸鏡併切片檢查：經由乙狀結腸鏡併切片檢查，可見早期症狀如黏膜泛紅及水腫、血管分布減少、皺摺瓣膜變較不明顯或增厚；隨病情加重則可能出現顆粒狀及易脆性黏膜。

4. 大腸鏡檢查：大腸鏡檢查為潰瘍性結腸炎最直接的方法，可區別潰瘍性大腸炎及與其症狀相似的克隆氏症。

如何治療潰瘍性結腸炎？

藥物治療

一般罹患潰瘍性結腸炎的患者，大多數以內科藥物治療便能控制症狀，如抗發炎藥物、類固醇藥物、免疫調節藥物及生物製劑。

對於病情較嚴重之病患，醫師則會請病患住院治療，以靜脈注射，替患者補充水分、電解質及營養，讓腸道有機會休息，並適度使用止瀉劑、抗痙劑、止痛劑、鐵劑、維他命B12等降低腸道發炎的藥物，替潰瘍性結腸炎患者治療。潰瘍性結腸炎藥物除了可以經由口服或注射外，若發炎部位較接近大腸末端，醫師也會考慮使用灌腸的方式給藥。

手術治療

當藥物治療效果不佳，引發毒性巨大結腸症、腸穿孔、猛爆性肝炎等併發症時，須以外科手術將一部份的大腸切除。

相關文章：腸道健康｜長期便秘對身體7大影響 毒素停留大腸過久可致大腸癌👇👇👇

+ 7

潰瘍性結腸炎患者日常注意事項

按時服用藥物：患者應避免自行停藥、減藥或服用成藥，並觀察是否出現類固醇用藥常見之副作用，如出現月亮臉、水牛肩、全身水腫、消化性潰瘍等。

選擇清淡、易消化的食物：飲食應以清淡、易消化為主，並少量多餐。此外，應避免攝取甜食、酒、碳酸飲料、過冷或過熱及易產氣性食物，以防腹瀉症狀加劇。

多補充營養素：罹患潰瘍性結腸炎後容易出現貧血的症狀，所以可多補充鐵質和葉酸等營養素，減少血液流失的機率。

保持心情愉悅：由於潰瘍性結腸炎會引發不自主的腹瀉，長期下來易使患者置身於恐懼之中，因此適度休息、保持心情愉悅，才能避免症狀加劇。

相關文章：【大腸癌】大便見血或已大腸癌後期！5大症狀忽然貧血易倦要就醫👇👇👇

+ 1

延伸閱讀：

與腸躁症不同！發炎性腸道疾病種類和症狀看這邊

腸躁症候群：原因、症狀、診斷、治療

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：安倍晉三痛苦到下台！吐血腹瀉通通來、「潰瘍性結腸炎」7大症狀別輕忽】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」