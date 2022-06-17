消委會｜拆解血氧計5大使用迷思！醫生教專業貼士提升準確度

早前Omicron第5波疫情下，不少患者中招後都要留在家自我隔離，有部分人會買指式脈搏血氧計來監測血含氧量，來判斷病情有否惡化。不過，消委會近日報告指出，市面上部分指式脈搏血氧計，特別是非醫療用的血氧計，未必經過醫療監管機構審查，質素未必有保證。而且，讀數的準確度亦容易受不同因素影響，一不小心就會誤判病情，甚或延誤診治，而消委會就教大家如何正確使用血氧計及相關貼士。



消委會於今年4月，檢視市面上血氧計售價，發現價格差異極大。最便宜的可低至$85，而最昂貴的則超過$2,000，足足相差逾22倍。另外消委會在零售店發現，其中1款標示有衞生署醫療儀器科的編號（HKMD Number），與署方網頁上的產品名稱並不對應，只有本地負責人的公司名稱相同，相關產品資料已轉交衞生署跟進。

消委會稱，本港現時沒有特定規管醫療儀器的法例，雖然衞生署在2004年推行自願性管理制度，目前有超過20款血氧計已獲表列，但認爲規管不足夠，應引入法例嚴格規管，以保障醫療儀器的質素。

另外，消委會亦為大家拆解對血氧計的迷思及使用貼士。

▼使用血氧計Q&A（按圖👇👇👇）

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血氧儀是甚麼？



血氧儀是以非入侵性的方法測量周邊微血管內血液中的血紅蛋白氧飽和度（SpO2）的儀器，通常佩戴於使用者有較多微血管的部位進行量度，好像是手指頭或腳趾頭等。

醫院用 vs 家用有何分別？



如果用坊間的指式血氧計常用於記錄運動時的血氧含量，又或需要進行持續監察，便要長時間夾著手指，有機會影響該處的血液循環。同時要注意的是，這些產品未必經過醫療監管機構審查，讀數只可作為參考。

而醫院用的血氧計一般機身較大，而且不一定需要夾著手指，可以黏貼形式放在指頭或額頭，對血液循環的影響較輕微。另外，它們通常經過臨床試驗，其準確度較高，因此售價也較為昂貴。

讀數多少要注意？



量度成功後，血氧計便會顯示兩組數字，分別是血氧和脈搏。在一般情況下，一個健康正常人的SpO2讀數應在95%或以上，而脈搏則是每分鐘60至100次。

如兩次讀數在94%或以下（幾次呼吸後及於其他手指量度），須盡快求醫。如讀數在92%或以下，應前往急症室。

有甚麼因素會影響血氧計準確度？



1. 心律不正或心房顫動，測量是參考使用者的心跳規律，如果心律不穩定，讀數就會受影響。



2. 量度時說話、或手震會影響量度，如果患上某些疾病令手部經常震動，要盡量使用震動較少的手去量度血氧。（如果雙手都震動得厲害，可能要採用腳趾量度，不過腳趾的脈搏較弱，得出的讀數準確性會較低）



3. 手太冰冷，會令血管收縮



4. 手部不能太濕，因為水會影響光線的折射，宜先抹乾手才量度



5. 不宜在同一隻手同時量度血壓及血氧



6. 手指頭有傷口也不宜，例如在量度血糖時進行指頭穿刺取血，又或撞傷有瘀痕



7. 塗了指甲油或佩戴了美甲產品



8. 指甲太長會妨礙手指放在儀器內正確的位置，令光源射向手指的位置有偏差



9. 量度的環境不能太光，以免影響儀器的探頭收集到的光度

如何清潔血氧計？



消費者應按照血氧計製造商的產品說明書正確清潔儀器，一般以微濕的布輕抹便可，不需 消毒。由於血氧計上有不少膠部件，切勿以酒精或有機溶劑清潔血氧計，亦不應將整個血氧計放進水中浸洗，否則會損壞電路，並可能引致漏電。

專科醫生貼士要知！

香港醫學會代表呼吸系統科專科醫生黃敬恩也給大家一些使用血氧計的貼士。

▼黃敬恩醫生教使用血氧計貼士（按圖👇👇👇）

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測量基準水平



黃醫生建議在買了一部新的血氧計後，應在感覺身體狀況良好時，量度數次，得出一個基準數字，及後在有需要監測血氧狀況時，可與該基準數字對比，以便了解血氧是否保持在自己的正常水平。

如果明確知道是身體狀況良好但讀數過低，則應查閱說明書，看看是否已正確量度，如果讀數過低的情況持續，本會建議消費者向代理商或製造商查詢；然而，如果對自己身體狀況有懷疑，則應諮詢醫生意見。

使用慣用手指量度



外地曾有研究顯示，右手的中指和拇指得出的SpO2的讀數最高，最能反映動脈的血氧飽和度。尤以慣用手的中指及拇指更適合，因為慣用手的血管應該較為粗大。

黃醫生建議消費者購買一部新的血氧計後，可試以不同的手指量度，比較不同手指得出的血氧讀數，以後便使用得出最高數值的手指來量度，方便比較。

如果是兒童使用的話，則要留意夾上手指後會否太鬆及不穩，因有機會增加讀數的誤差，最好先了解該血氧計型號是設計給哪個年齡組別的人使用。

▼血氧飽和度知多啲（按圖👇👇👇）

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▼高血壓可引致的疾病（按圖了解👇👇👇）