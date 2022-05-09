養顔｜操勞過度導致皮膚差身材走樣？營養師分享13個凍齡抗老秘訣

女人一過35歲身體機能急速下降，再加上工作、家庭、小孩操勞，使得氣色漸漸變差，精神也愈來愈不好，臉上長出許多皺紋及斑點，體重也直線上升，連自己也沒有勇氣照鏡子！



台灣營養師許育禎表示，女性朋友不妨從日常生活中著手保養，讓自己凍齡美麗。

▼凍齡又美麗的保養秘訣（按圖）

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1. 不要熬夜

長期熬夜會使皮膚變得粗糙又暗沉，盡量晚間11點前就寢，睡個充足的美容覺，隔天皮膚會充滿光澤。

2. 多吃蔬果、少食油炸物、甜食

新鮮蔬菜水果含有豐富維他命及多酚類等抗氧化物質，可美白皮膚、避免皺紋斑點產生。台灣營養師許育禎說明，各種顏色蔬果含有不同種類營養成分及抗氧化劑，尤其深色蔬果更應多吃，並少吃會使身體發炎的甜食及油膩食物。

3. 運動

年過25歲後基礎代謝率會開始下降，保持良好運動習慣可提升代謝率，不易發胖。許育禎補充，每周至少3次有效運動，每次至少30分鐘，且有一定強度，如跑步、游泳、踩單車、爬山、打球等。

4. 每日一杯蜂蜜水

蜂蜜水可以促進腸胃蠕動、預防便秘，還能促進新陳代謝、養顏美容，對於女性保養有相當幫助。

5. 抗紫外線

紫外線是造成皮膚老化的罪魁禍首，不僅會使皮膚曬黑，更會誘發大量黑色素形成，產生黑斑。許育禎說，夏日防曬一定要做好，避免在太陽下過度曝曬。

6. 做好肌膚保濕

皮膚保養相當重要，若是皮膚乾燥沒水分，就不會有光澤感，甚至會促進斑點產生，因此可在洗完澡後在臉部及全身擦上乳液，避免水分流失。

7. 泡熱水澡、熱水泡腳

上了年紀最怕血液不循環，氣色看起來就差，可利用浸泡熱水澡或是熱水泡腳打通全身血脈，讓氣血流通、臉色紅潤。

▼十大美顏臉部穴位（按圖）

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8. 飯後散步

飯後千萬不要馬上坐下或是躺下，可站起來散步走一走，促進腸胃消化、避免久坐產生小腹，也可延緩血糖上升。

9. 吃八分飽、顧好腸胃

人體隨著年紀增長，身體需要的熱量就愈少，每餐只需要吃到7至8分飽即可，吃太飽對腸胃功能也不好，廣告有句話說「腸胃好人不老」，意思是良好的腸胃才能將體內廢物清除乾淨，吸收該有的營養成分，使身體健康，氣色自然好，光彩奪目。

10. 別過分勞累

懂得愛自己的女人不會讓自己在工作、家庭中忙得不可開交，家務及小孩可請老公一起分擔，避免過分勞累及睡眠不足，淪落為黃臉婆。

▼如想抗衰老，大家可多吃以下食物（按圖）：

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11. 定期臉部及身體保養

定期進行臉部及身體SPA保養，不僅可促進血液循環、去除多餘角質，還可使身心放鬆，達到休息目的。

12. 上個淡妝、穿戴優雅整齊

上了年紀的女人最怕的是不打扮，就算是全職媽媽一樣可以打扮自己，即使出門接送小孩、上市場購物，依舊可以畫個淡妝，換上好看且合宜的服飾。

13. 維持好心情

最好的保養品就是發自內心的微笑！長期處在憂鬱、焦慮或擔憂情緒，會讓人看起來特別蒼老沒精神，建議時常保持良好心情，面帶微笑，即使沒有漂亮的五官，也會很有吸引力。

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