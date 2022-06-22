榴槤｜果殼煲湯清熱滋陰！中醫推介4大建議食法＋3款必備湯水

榴槤有「果王」美譽，不少人都愛其濃郁香味。它屬溫熱類水果，具溫補氣血、健脾和胃等功效，尤其適合虛寒體質人士食用，不過要留意其熱量始終較高。而吃完榴槤後，大多數人都或會將榴槤殼扔掉，但其實榴槤硬殼內的一層白色瓤亦可食用，而且有多個功效，所以下次食完榴槤後，不妨將用瓤來做菜，或者用於食療呢！



註冊中醫師盧光華指，榴槤性味辛、甘，熱，入肝、腎、肺三經，有健脾補氣，補腎養血，亦有壯陽功效。如果有虛寒痛經，即是疲倦，畏寒怕冷，月經量少而顏色淡或淺紅，腹部隱隱作痛，吃榴槤有紓緩作用。

惟他提醒，如果痛經屬濕熱型，即經量多、顏色鮮紅、潮熱、手足汗出、自覺身體沉重等徵狀；或是血熱型，即經量過多，色鮮紅或深紅、質黏稠、口渴飲冷、心煩多夢等徵狀，就不適合食用。由於榴槤有豐富熱量，性質偏熱，建議一般人每次食用1瓣左右，消化能力強或體質偏寒人士可考慮稍增加食用量。

除果肉以外，盧醫師解釋榴槤殻中白色的瓤其實也是寶，也具有不同功效。

▼榴槤殻不同功效（按圖👇👇👇）

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降火



榴槤殼是降火良品，只需要取適量榴槤殼加水和少許鹽煮開，將煮好的水喝下即可預防吃榴槤引起的熱氣。

滋陰美容



榴槤殼不但具有良好的滋陰美容作用，亦能用於皮膚痕癢等皮膚病治療，只需要將榴槤殼煲滾水泡澡即可見效。經常用榴槤殼煲水洗澡，能對皮膚起保護作用，並能抑制皮膚痕癢等，尤其對老年性痕癢效果較好。

但要注意用榴槤殼煮水洗澡時，煮出的湯水染到毛巾就會發黃，所以最好用舊毛巾或黃色毛巾，別用新毛巾或白色毛巾。用榴槤殼煮出的水洗完身體後，最好不要馬上用清水沖洗，這樣才能達到更好的保養皮膚的效果。

補血益氣



用榴槤殼與雞肉、排骨等肉類食材一起煲湯，不僅可以補血益氣，滋陰補腎，對胃寒的患者也有很好的食療效果。

4大食法酒釀最清熱！

而盧醫師建議榴槤殻中的瓤有以下食法。

▼榴槤殻4大建議食法（按圖👇👇👇）

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鹽水飲用



將榴槤殼放入鍋內加水煮開，加適量鹽，放涼至不燙嘴時候飲用，可避免食榴槤致熱氣，又可清除口腔內的榴槤味。用榴槤殼煮水喝也適用於其它原因引起的熱氣。

酒釀果粒



取適量榴槤殼連同凍水下鍋煮，繼續煮3至5分鐘後撈出扔掉。加入一盒酒釀再燒開，加入切好的蘋果粒或其它果粒，關火即成，既美味又能清熱去火。

做成粉末



將榴槤殼曬乾後再磨成粉末狀，每天取1至2克粉末，用開水或果汁混合後飲，可清除體內的銅和鉛等有害重金屬。

用榴槤殼煲湯食用

用榴槤殼煲湯是最常見吃法，主要是和肉類配搭，能令湯更鮮美，而且具清熱降火、補血益氣和滋潤養陰等養生功效，盧醫師推介3款以榴槤殼為食材的湯水。

▼3款榴槤殼湯水 (按圖👇👇👇）

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榴槤殼烏雞湯



材料：榴槤殼 1個、榴槤核 適量、烏雞 1隻、豬展肉 385克、紅棗 50克、薑 5片、清水 3升、粗鹽 半茶匙

做法：將榴槤殼切去有釘部分，白色部分洗淨切塊；烏雞洗淨，斬去頭尾、去皮再斬大塊；豬展肉洗淨切塊；紅棗去核洗淨、榴槤核也洗淨

把榴槤殼、核倒入鍋汆水3分鐘後洗淨；鍋洗淨後再倒入烏雞、豬展肉，加入2片薑汆水5分鐘後洗淨；瓦煲注入3升清水，放入所有材料大火煲滾，再較中細火煲2小時；落半茶匙粗鹽調味即可

榴槤殼素湯 ( 1人份量)



材料： 榴槤殼 1個、香菇 10枚、花生 30克、海鹽 適量

做法： 將榴槤殼切去有釘部分，白色部分洗淨切塊；香菇泡發，洗淨，切去硬蒂，備用。 燉鍋放入榴槤殼，花生，香菇，加入適量清水。

隔水清燉約4個小時，起鍋前加入少許海鹽，如果喜歡味道重的可於入煱前加入10 枚腰果，盛出熱服。

服法：若口乾、熬夜少息、腰肢痠痛者連服3 天，以觀其效

榴槤殼豬骨湯



材料：榴槤殼 1個、豬骨 600克、生薏米 150克、陳皮 適量

做法：洗淨全部材料；陳皮浸軟去瓤；豬骨汆水洗淨，鍋中加入2升水及全部材料，大火煮滾後轉小火煲2小時即成。

▼同場加映：榴槤知多啲（按圖👇👇👇）