婦女更年期｜女性上年紀易有漏尿？5類型尿失禁4大療法7成可改善

女性上年紀後，隨之而來的大小毛病與更年期也開始找上門，例如普遍讓更年期婦女困擾不已的頻尿、尿失禁，就是不少人說不出口的泌尿問題。

撰文：文子齊 料查核：Hello 醫師



尿失禁是許多更年期女性會遇到的泌尿疾病，雖不會造成嚴重的健康危害，但只要出遠門、或需車程往返的行程時，想找廁所的焦慮感，讓更年期女性出門時也不敢在外逗留，長期之下對病患或親友都是種心理負擔。

尿失禁的定義、尿失禁5大類型（按圖👇👇👇）

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尿失禁的定義

台灣台中榮總婦產部婦科主任洪滿榮表示，所謂「尿失禁」（incontinence），就是指不由自主的漏尿。由於更年期婦女的女性荷爾蒙已逐漸減少，當皮下負責支撐的結締組織逐漸退化，同時也降低膀胱、陰道前壁與尿道的支撐力，進而導致尿失禁或骨盆腔脫垂的發生。

尿失禁5大類型

尿失禁被區分為以下常見的5大類型：

1. 應力型：常見於產後及更年期婦女，原因是尿道、陰道鬆弛。

2. 急尿型：好發於停經後及高齡婦女，主要為膀胱過動所致。

3. 混合型：混合型即是兼具以上2種型態之患者。

4. 滿溢型：多發生於神經病變或糖尿病患者，主因為膀胱無力、餘尿過多而導致。

5. 暫時性：常見於高齡患者，因多種原因以致於暫時的解尿功能失調。



台灣台中榮總婦產部婦科主任洪滿榮指出，在以上的尿失禁情況中，最常見的「應力性尿失禁」即佔約50%，「混合性尿失禁」次之，約佔30%，「急尿性尿失禁」則約為20%。更年期婦女尿失禁由於尿道鬆弛，常因腹部突發性用力所導致；例如咳嗽、大笑、打噴涕、跳躍、跑步等較劇烈的動作，使腹壓突然增加而產生漏尿。

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由於男女先天不同，女性尿道較男性短近10公分、僅約5公分長，加上部分女性經歷懷孕、生產等過程，以致於陰道和骨盆底神經肌肉受傷，當更年期停經後隨之而來的荷爾蒙缺乏，更因此導致尿道括約肌萎縮，讓更年期女性比起男性更易產生尿失禁。

洪滿榮主任進一步指出，高齡婦女的尿失禁較常見是兼具「應力型」與「急尿型」的混合型尿失禁，常易反應不及而大量漏尿，當加乘上其他因素如精神狀況不佳、泌尿道感染、女性荷爾蒙不足、藥物交互作用、心理因素、過度利尿、行動緩慢或便祕等各種變因時，更易導致尿失禁的情況加劇。

而根據台灣衛福部健康署的免付費更年期諮詢專線之統計顯示，高達近50%的諮詢婦女已出現頻尿、尿失禁或尿道燒灼等症狀，但因台灣女性對泌尿疾病相對敏感，以致於多數更年期婦女並不會主動表達尿失禁的問題，亦使得此隱憂值得更年期女性之身邊親友多加關注。

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尿失禁的診斷方式

當尿失禁發生，醫師將根據諮詢狀況進一步安排以下檢查：

1. 婦科檢查：評估是否有骨盆腫瘤或子宮陰道脫垂，以及咳嗽時否會漏尿等現象，並輔助指導骨盆底肌肉運動並評估功能。

2. 失禁紀錄檢查表：將請病患自填問卷並記下連續3天的解尿紀錄日記（Intake-urinary dairy），以協助診斷。

3. 護墊側漏試驗：檢查前1小時將請病患先飲用500cc開水，待膀胱漲尿後貼上護墊或衛生棉進行測試。包含連續咳嗽、腹部用力解便之動作、蹲下起立動作、兩腳開合跳躍、洗手各10次，並上下樓梯來回10趟、 步行散步10分鐘後，測量漏尿重量。

4. 尿路動力學檢查：針對病況較複雜患者，將安排進行膀胱尿動力學檢查並確診是否尿失禁。

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尿失禁治療：4大療法7成病患可改善！

由於尿失禁大多是骨盆腔、尿道、膀胱的肌肉及韌帶退化萎縮所引起，台灣台中榮總婦產部婦科主任洪滿榮表示，當藉由以下持續運動、輔助藥物與手術的治療方式3管齊下、達到強化整體骨盆腔底肌肉的強度時，有高達近7成患者之尿失禁症狀可獲得改善。

1. 行為治療

- 骨盆底肌肉運動：即俗稱的凱格爾運動（Kegel’s Exercise），此運動可預防陰道鬆弛、尿失禁、感染，並可治療應力性尿失禁。運動應每日至少做3次、每個動作重覆20遍以上。

- 骨盆底電極刺激：此種治療為利用電流刺激使骨盆底肌肉組織不自主收縮，強化日漸無力的骨盆底肌肉，進而防止尿液滲漏甚至回復正常。此治療是不會引發疼痛，但須由醫師處方方能進行。

- 置入錐體：在陰道內置入錐體，病患利用骨盆底肌肉收縮而防止錐體滑出，達到強化骨盆底肌肉的訓練。

2. 藥物治療

部分藥物如動情激素對於尿失禁有相當療效，但建議應與主治醫師進一步諮詢後再開設處方補充。

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3. 手術療法

部分類型如應力型尿失禁，經專科醫師確診並決定手術之可行性後，部分類型如應力型尿失禁可採取微創型的中段尿道吊帶手術治療。

4. 輔助用品

1. 衛生棉墊：坊間之尿失禁婦女專用衛生棉墊，可針對不同程度的失禁或無法治癒的患者有不同之功能設計。

2. 導尿管：透過導管引流尿液至體外以終止尿失禁。但此法易感染及並引發其他合併症，應與醫師諮詢討論再進行。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：說不出口的「更年期女性尿失禁」、4大療法近7成可改善！】

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