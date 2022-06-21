婦女更年期｜陰道感灼熱？易漏尿？除用藥　這些食物亦應適度攝取

50歲的楊太太3個多月來出現了躁熱盜汗、情緒莫名低落的情況，最尷尬是每當腹部出力時，總會不慎漏尿，嚴重困擾她的生活，求診婦產科，才知道這些都是更年期症狀。醫生提醒，更年期女性平日可適度攝取大豆異黃酮、黑芝麻、魚油、維他命D3來保養，若真無法緩解不適症狀，也不要羞於就醫，積極配合治療，才能與更年期和平相處。



台灣萬芳醫院婦產科醫生林威霖表示，更年期平均年齡落在45至52歲之間，由於少了女性賀爾蒙的保護，身體與心理會陸續出現不適情形，也是女性一生中身體內部動盪最劇烈的時候。

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常見更年期症狀：

．熱潮紅

．盜汗

．情緒起伏大

．睡眠障礙



林威霖說，1年內都無月經就算是停經，而停經前的周期不規律也是更年期現象之一，這時抽血檢查會發現，女性荷爾蒙動情激素數值下降，且腦下垂體荷爾蒙濾泡促進激素上升，代表確實進入更年期的階段。

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泌尿道「火在燒」，這招緩解困擾

女性更年期時出現泌尿道症候群的情形並不少見，如尿頻灼熱感、陰道乾癢發炎、尿失禁等等，都是許多女性就診的困擾。林威霖解釋，受到雌激素減少，女性的泌尿道和陰道黏膜變薄、變脆弱，會陰部容易出現有如「火在燒」的灼熱感。

而楊太太出現漏尿的情形，是典型的應力性尿失禁，好發於更年期女性，因受生產次數多、老化等因素，導致子宮骨盆底支撐的肌肉脆弱及損傷，容易形成結締組織退化。

林威霖表示，輕度尿失禁可多做「凱格爾運動」，強化骨盆底肌肉改善漏尿的情況；若無法減緩可再進行陰道雷射或是尿道中段懸吊手術，以人工方式改善尿道閉合，解決滴滴答答的問題。

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荷爾蒙治療法，舒緩更年期不適症

倘若規律生活、適度運動都無法緩和不適，也別灰心，可採用荷爾蒙補充療法來改善。林威霖說，荷爾蒙藥物是治療更年期最重要的方式，依據婦女身體需求調整用藥及療程，例如陰部乾澀、發癢灼熱的個案，可透過藥膏局部塗抹改善。

而全身性的不適，撇除心血管、肝臟疾病與婦癌相關疾病，大部分病人則建議服用口服藥物。如果子宮沒有因其他病灶切除，這時也會提供患者黃體素避免子宮內膜增生，療程也會隨着年紀增長、症狀緩和後遞減用藥。

不少女性面對更年期難以啟齒，往往選擇忍耐身體不適，但林威霖認為，進入更年期是必經的過程，女性朋友不必因此感到失落。平日可適度攝取大豆異黃酮、黑芝麻、魚油、維他命D3等食品作為日常保養，若症狀已影響生活應就醫尋求協助，保持正向健康的心情面對它。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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