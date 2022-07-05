關節痛｜紫椰菜維他命C量高過橙？專家教5步驟濕敷法抗炎紓緩疼痛
撰文：劉淑文
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提起椰菜，它絕對是減肥必備食品，不但富含鎂、鉀、維他命C和K，同時具有消炎和抗癌效果。但有專家指，原來椰菜也可成為「鎮痛貼」紓緩關節痛，是關節炎和運動傷害的天然療法。
根據自然療法暢銷作家、美國神經醫師Josh Axe，紫椰菜和椰菜對人體都有益處，但紫椰菜的營養成分更高。因為紫椰菜含有的維他命C，含量多於橙，提供我們人體每日所需的85%，綠椰菜則提供47%。
椰菜的植物營養素，特別是紫椰菜的蘿蔔硫素有助助緩解慢性發炎。關節炎基金會也建議，關節炎患者的每日飲食應包括抗炎食物，例如富含花青素的水果，以及紫椰菜之類的蔬菜，有助於自然治療關節發炎和關節炎的併發症。
椰菜敷布做法要知
Dr. Axe也針對紫椰菜的抗炎功效研究出椰菜濕敷法，有效紓緩關節炎。除此之外，椰菜敷布也可以用在腳踝或手腕扭傷，或是久站引起的小腿，紓緩疼痛或腫脹。若是紓緩乳腺炎，建議直接將冷藏菜葉放在胸前，定時更換新葉片。
▼椰菜濕敷做法（按圖👇👇👇）
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材料＋工具
1. 椰菜（最好是紫椰菜）
2. 錫紙／保鮮紙
3. 紗布／繃帶
4. 桿麵棍／酒瓶／肉鎚
5. 焗爐／微波爐
做法
1. 洗淨椰菜葉，擦乾水分，切掉硬莖部分。
2. 把菜葉放在砧板或桌面，用桿麵棍或其他工具讓菜葉變軟，汁液滲出。
2. 接下來用鋁箔紙包住菜葉，放進焗爐幾分鐘，使菜葉變溫熱。若要放進微波爐加熱，請改用保鮮紙。
3. 將菜葉直接包住關節或想要治療的部位，用繃帶或紗布固定，靜置1小時。
4. 每天重複幾次，每次使用新菜葉。 雖然椰菜導致過敏的情況非常罕見，但如果發現濕敷部位紅腫或發癢，應該立刻移除濕布。
5. 習慣冷敷或冰敷的人，在製作濕敷布之前，可以先把椰菜放進冰箱，省略加熱步驟。
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