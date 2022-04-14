退化性關節炎｜蹲下後就站不起來？醫揭6症狀女性停經後較易罹患

退化性關節炎是許多長者常見困擾，究竟什麼是退化性關節炎？症狀有哪些？如何預防與治療？台灣復健科醫師侯鐘堡表示，只要有關節的地方，就會有退化風險！退化性關節炎主要是軟骨過度使用，造成磨損發炎。另外，當周邊骨頭發生骨質疏鬆，使骨頭成分降低，也容易出問題。



侯鐘堡指出，當關節滑液分泌發生異常，關節活動受到影響，會出現紅腫熱痛等現象，有些人甚至會有晨間關節僵硬，嚴重者也容易長出骨刺、關節變形等。侯補充，退化性關節炎在全身上下關節都有可能發生，最常聽見為膝關節退化、其次是髖關節退化。

▼退化性關節炎常見症狀、分成幾級（按圖細閱👇👇👇）

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7原因造成退化性關節炎

侯鐘堡說明，關節曾經受過傷、關節使用過多或是關節使用太少、體重過輕或肌少症、體重過重或肥胖、長期負重或久站、基因遺傳、創傷或曾接受過切除性關節手術等，都是造成退化性關節炎的原因，無論是「曾經或是正處於這些狀態」都要注意！

女性較容易罹患退化性關節炎

退化性關節炎患者女性多於男性，比例約為2：1，尤其是停經後女性更是高危險族群，侯鐘堡解釋，荷爾蒙有保護骨質的作用，若已停經，罹患退化性關節炎機率會較高，根據醫學統計，65歲以後女性罹患退化性關節炎機率是同年齡男性3至4倍。

6大退化性關節炎症狀

關節疼痛、關節感覺僵硬、走路或活動出現喀喀聲、無法走久或久站、蹲下後站不起來、關節變形或腫脹都是退化性關節炎相關症狀。侯鐘堡解釋，當軟骨使用過度磨損有傷口，骨頭直接摩擦骨頭，會造成疼痛發炎。

關節保健的方式很多，即睇網民多採用哪些方式吧！（按圖了解）

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