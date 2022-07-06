膝痛 | 4大指標教你膝痛看哪科！中醫教自製温敷燜燒包紓緩關節痛

台灣新冠疫情嚴峻，沒事留在家活動量明顯減少，為什麼還會膝蓋疼痛不舒服呢？醫師提醒造成膝痛的成因很多，看對科別找出原因加以治療，才能根本解決困擾。而經常膝關節痠痛的患者，不妨自制温和燜燒包來熱敷關節，對改善疼痛症狀有不錯效果。



4症狀代表膝蓋在退化（點圖放大）👇👇👇

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膝蓋痛不一定都是退化性關節炎

台灣彰化基督教醫院骨科醫師王偉勳表示，最近有些求診患者膝蓋疼痛，擔心是不是退化性關節炎找上身。其實很多原因都可能造成膝蓋疼痛。常見的有運動傷害造成內側副韌帶、半月軟骨、十字韌帶受傷；或是運動過度導致髕骨韌帶、肌腱發炎；過度的跳繩、波比跳，如果姿勢不對或過量操練，也可能造成股四頭肌的肌腱炎，或傷害到半腱肌、半膜肌、股薄股或縫匠肌等肌腱，引發膝蓋疼痛。

也有些膝蓋痛的患者，若過去有類風濕性關節炎病史，必須考量是否發炎性的關節疾病。或是體型偏重、過去抽血發現尿酸過高的患者，則要小心可能是痛風造成的疼痛，必要時應求醫抽取關節液化驗。

膝蓋關節疼痛腫脹到底看哪科？（按圖看清👇👇👇）

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一般人關節腫脹疼痛、活動不靈活的時候，通常會去看骨科或復健科，但膝蓋痠痛形成原因眾多，有些在家庭醫學科、風濕病科也能診治！民眾掛號常常覺得一頭霧水，到底如何分辨看診需掛哪一科？台灣新光醫院家庭醫學科醫師柳朋馳指出，患者可以參考以下4個關鍵指標，幫助判斷該看哪科：

1. 從疼痛的關節數目判斷

識別單一關節或多發性關節，影響就診科別不同。例如：單一性疼痛有可能是外傷造成，這種情況可以掛骨科；若過去有痛風病史，那單一關節疼痛也有可能是痛風發作，此時就該掛風濕病科。

2. 從發生時間判斷

觀察疼痛是單一性的急性發作，還是已經反反覆覆的發作過幾次；如果是痛風，可以單次發作或反覆發作；若是感染性的，以單次發作居多。

3. 從發生表徵判斷

患處是不是有明顯的紅、腫、熱、痛。一般退化性關節炎也會腫，但通常不太會發熱或變紅；有紅有熱的狀況，大多跟發炎有關係，或是有感染或外傷。

4. 實驗室檢查

透過抽血及影像檢查，判斷是否有異常。

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一動就關節痠痛？中醫温敷燜燒包紓緩關節痛

有些人關節痛時，會買痠痛貼布來貼敷。台灣中醫師鄒瑋倫教用家裏的電鍋就可以自制温敷燜燒包，材料：松節20克、 伸筋草20克、 白朮20克、老薑20克、北艾20克、烏藥20克放小布袋，置於電鍋中濕蒸，蒸至温熱就可取出熱敷患部。

鄒瑋倫指出，這個燜燒包中的老薑與北艾可以温通經絡，散去12經絡的寒氣；烏藥及白朮可以調理肝腎氣虛，除濕散寒，提振精神；再加上松節與伸筋草，能通大骨節，緩解腳麻走不動。非常適合腿腳無力的長輩使用。

▼關節炎發作成因（按圖了解👇👇👇）

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