保健品｜5維他命與藥物併用恐產交互作用　增加肝負擔、出血機率

不少人每天都會吃些保健食品，以補充身體不足的營養素，但若同時交叉服用多種藥物的人，就要注意了！事實上，維他命和部分藥物會產生交互作用，因此同時吃下肚不僅無法有效保護健康，甚至還恐增加身體負擔、引發副作用。



根據台灣《康健雜誌》報導，保健食品多數介於食品與藥品之間，當長期攝取過量濃縮成分恐造成身體負擔，而台灣食藥署也對此提醒，高濃度產品維他命若不當使用，就會與藥品造成交互作用，尤其多為影響藥物吸收、代謝、排除等，造成藥效及副作用改變，是不容忽視的潛在問題。

維他命和部分藥物會產生交互作用？（按圖👇👇👇）

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其中，維他命可分為水溶性維他命，包括：B1、B2、B6、B12、C，以及鈣、鐵等微量元素，至於脂溶性維他命則含：A、D、E、K。台灣微笑藥局藥師（港稱藥劑師）廖偉呈指出，相較於水溶性維他命，脂溶性維他命代謝較慢、無法快速排除，因此更需要留意交互作用風險。

值得注意的是，其實並非「併用」就一定會產生風險，其中「劑量」也是重點，不過在服用高劑量維他命時，就得特別留意交互作用。

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至於脂溶性／水溶性維他命和哪些藥品易產生交互作用？

- 維他命A → 避免和口服A酸併用

維他命A有每日上限值，補充過多會增加肝臟負擔，尤其口服A酸是一種維他命A的酸類衍生物，若併用恐造成體內維他命A濃度上升，增加維他命A中毒機率。

- 維他命E → 避免和抗凝血劑香豆素（Warfarin）併用

若每天服用超過300IU維他命E，恐增加出血機率。

- 維他命K → 避免和抗凝血劑香豆素（Warfarin）併用，或每日應定量攝取

併用恐降低抗凝血作用，且日常飲食中吃富含維他命K的深綠色蔬菜也需定量，避免影響藥效。

- 維他命B6

吃下過多維他命B6恐降低柏金遜症用藥「左多巴（Levodopa）」效果，因此一次補充勿超過15毫克，但目前Levodopa藥物多為複方成份，維他命B6不會影響複方多巴胺藥物效果。

- 維他命C → 避免和含鋁制酸劑併用

若和高劑量維他命C（超過2,000mg）併用，恐使血中鋁濃度上升，進而增加藥物副作用及鋁中毒風險，尤其腎功能較差民眾需特別留意。此外，若服用超過1,000毫克維他命C，可能會降低抗病毒藥物Indinavir藥效。

不過，由於綜合維他命每項成分含量並不高，因此若在按建議劑量且沒和其他保健食品併用的情況下，較不需擔心交互作用問題。以藥物動力學來說，交互作用是藉由影響藥物吸收、分佈、代謝、排除等機轉，可能會改變藥物血中濃度、影響療效。

10大常見保健品服用時間（按圖👇👇👇）

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