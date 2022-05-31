保健品｜魚油與這藥同服或可致胃出血　服用3類長期藥人士別亂補

不少人常會選擇魚油、紅麴等保健食品，希望能讓自己更健康，但是卻沒留意已經在服用的慢性藥，有些無法和這些保健食品一起使用，甚至認為，只要將時間錯開就能避免交互作用，這其實是錯誤觀念！



錯開時間無法減緩交互作用

藥劑師說，多數藥物的作用時效為24小時，無法靠着錯開時間減緩交互作用，如果真有服用的需求，應該先向醫生、藥劑師諮詢，避免弄巧成拙，產生不良影響。尤其正在使用這3大類：抗凝血劑、降血脂藥物、免疫疾病藥物，更是要特別注意。

74歲許伯伯患有心律不整，最近聽親友推薦吃魚油可以降血壓、抗血栓、保護心臟有顧眼睛，許伯伯因為自己有在服用慢性藥，擔心會有副作用，因此前往台北慈濟醫院諮詢。

若有長期服用這些藥物，建議先諮詢醫生才好再服用保健營養品：（按圖了解！)

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食用前先詢問藥師比較安心

還好經過藥師評估，許伯伯服用的藥物是抗凝血類，如果再吃魚油這類保健食品，恐怕會產生加成影響、增加出血風險，因此不建議許伯伯使用。

台北慈濟醫院藥劑師王平宇表示，無論是健康食品或保健食品，如果食用不當、服用過量，反而會危害身體健康，因此需要先確定食用原因、建議攝取量，如果因為慢性病正在服藥，更要清楚這類食品，是否會與藥品產生交互作用，以免食補不成反傷身。

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常見容易產生交互作用的，有這3大類：

1.抗血小板、抗血凝劑：勿自行使用魚油、銀杏、維他命E等具活血功用產品，以免導致皮下出血、胃出血、血尿、出血性腦中風等出血風險上升。



2.降血脂藥物：需避免與同樣具降血脂作用的紅麴併行服用，因二者並用時，如同提高藥的劑量，藥品的作用與副作用都會加強，可能導致疲倦、黃疸、肝指數上升、發燒、全身無力、肌肉痠痛、深色尿液等副作用發生機率上升。



3.治療自體免疫疾病藥物：需避免與人參、牛樟芝、靈芝等具刺激、活化免疫系統功用者併用，以免藥物治療效果下降，導致疾病加劇。



另外，高血壓與腎臟類疾病患者，也應避免大量食用雞精、蜆精、食補液等高鈉補給品，以免加重病情。

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