長新冠｜新冠病毒襲鼻黏膜誘水腫致嗅覺異常　補維他命B12助恢復

新冠肺炎疫情還在持續，長新冠的患者也愈來愈多，台灣胸腔科醫師蘇一峰分享一名年輕案例，患者染疫後長新冠症狀是嗅覺和味覺喪失，一直聞到濃濃大便味。



耳鼻喉科醫師表示，病毒會侵犯鼻黏膜造成水腫，也可能引起突發性鼻竇炎，建議找醫師診治，必要時可使用鼻噴劑或消腫藥治療，同時建議多補充維他命B12。

Omicron確診者，或有以下9項後遺症：（按圖了解）👇👇👇

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輕症隔天開始聞到屎味 味覺喪失吃什麼都像吃屎

蘇一峰表示，這名20多歲患者本身從事餐飲業，感染COVID-19第一天高燒，雖然只是輕症，但隔天開始就聞到濃濃的大便臭味，隨後味覺喪失，吃東西也嚐不出味道，到現在吃東西只剩下濃濃大便味，還伴隨嚴重的胸痛、心悸等等，讓醫師也直呼是很慘的長新冠後遺症。

病毒侵犯鼻黏膜 補充維他命B12有助恢復

台灣振興醫院耳鼻喉部主治醫師張智惠表示，長新冠的後遺症是可以恢復的，之所以會造成嗅覺異常，是因為病毒侵犯鼻黏膜，導致鼻腔黏膜水腫，或出現暫時性的神經受損，這些黏膜後遺症可以使用鼻噴劑或消腫藥物治療，建議可補充維他命B12來促進神經末梢循環。

此外，COVID-19病毒也可能引起突發性鼻竇炎，造成嗅覺改變，所以建議嗅覺異常要進一步找耳鼻喉科醫師診治，找出腫脹的原因，是否有結構性改變，或出現鼻竇炎、鼻瘜肉等，才能對症治療。

鼻竇炎症狀有哪些？（按圖👇👇👇）

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