新冠肺炎｜營養師教地中海飲食5大吃法　加速康復減少長新冠後遺

台灣疫情仍嚴峻，隨着確診者增加，有不少人已經慢慢康復，大眾認為在自然感染下獲得免疫力如同拿到「無敵星星」，但也有專家認為「無敵星星」逐漸失效，可能會出現「長新冠」後遺症，台灣營養師高敏敏在Facebook分享了加速康復時間、減少後遺症的飲食法。



台灣高敏敏營養師在Facebook發文寫道，確診者即便康復，還有可能有「長新冠」後遺症，要如何加速復原，減少後遺症，並且維持健康不再度中招，她發現萬年不敗的「地中海飲食」對提升保護力，提供大腦需要的營養素，減少後遺症都很有效。

台版地中海飲食（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

+ 10

高敏敏列出了五個台版地中海飲食的好處，包含了不用刻意節食能幫助減重、降低高血壓、高血脂、高血糖等慢性病風險、預防心血管疾病、降低罹患癌症的概率、保護腦部，減少抑鬱、失智的風險。

高敏敏說每天吃大量蔬果加未精製全榖雜糧，提供身體大腦足夠維他命B雜、Ｃ、植化素，每周至少吃兩份魚貝類&豆製品，優質蛋白質是構成細胞（尤其白血球和抗體）主成分，每周適量吃蛋、白肉、乳製品，特別是乳酪與芝士，油脂選不飽和脂肪酸：魚油、亞麻籽油、堅果類，提供DHA及EPA 幫助健腦、降低體內慢性發炎，適量喝茶，攝取兒茶素，可以多喝綠茶，兒茶素能防止病毒跟黏膜細胞結合，起到阻擋的作用。

另外日常生活也可以注意一些小秘訣，來幫助康復更快速且減少再中招的機會，像是每天喝至少1500-2000cc的水，規律運動、適當休息、保持愉悦，少吃高飽和脂肪與甜食，能減少發炎體質。

相關文章：Omicron｜確診後遺症「疲勞」最常見？別輕視 或可威脅長者性命👇🏻👇🏻👇🏻

+ 10

延伸閲讀：

交通部準備好了 王國材：可負荷每周4萬人入境

獨／防猴痘侵台 我國着手檢驗天花疫苗「隨時可開打」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】