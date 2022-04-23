減肥｜腰果防心臟病助排便？6款健康零食代替垃圾食物要知

疫情期間無論要在家工作，還是要宅在家煲劇打機，難免會口痕想狂吃零食，有營養師指，大部份零食也高鹽高糖高油，不斷吃更會致肥，同時提高患慢性疾病的風險。市面上有不少富含營養又美味的小零食，有助健康地「止痕」。



零食一向「少吃多滋味，多吃壞肚皮」，註冊營養師劉嘉豪Jim近日分享以下數款健康零食，即使口痕也不至於吸收太多油鹽糖。

▼6大健康零食推介（按圖看清👇👇👇）

+ 14

開心果



優點及營養：低脂、低熱量，含優質蛋白、膳食纖維及豐富維他命E、鎂、磷等

功效：調節情緒、紓解壓力

紅棗乾



優點及營養：滋味香甜，富含胡蘿蔔素、維他命B雜、維他命C、維他命P、磷、鈣、鐵等

功效：補虛益氣、養血安神、抗氧化

蒟蒻果凍



優點及營養：高蛋白、低脂肪、熱量極低，含可溶性膳食纖維

功效：減少宿便堆積，有助降低膽固醇

核桃仁



優點及營養：含卵磷脂，腦磷脂

功效：溫陽補腎、補腦、提高記憶力、助生烏髮、緩解疲勞壓力

山楂餅



優點及營養：含多種維他命、酒石酸、檸檬酸、山楂酸、蘋果酸、鈣、磷、鐵等

功效：含解脂酶，促進脂肪類食物消化，有助胃液分泌、增加胃內酶素

腰果



優點及營養：含有大量維他命、Omega 3多元不飽和脂肪酸

功效：加速脂肪燃燒，促進心血管健康，降膽固醇，預防動脈硬化及心臟病

大部份零食也高鹽高糖高油，不斷吃更會致肥，同時提高患慢性疾病的風險。（資料圖片）

5招貼士唔使戒垃圾食物

台灣營養師謝佩珊曾分享5大貼士，幫助大家食垃圾食物時能夠適可而止。

+ 1

1. 多進食大量的綠色蔬菜



2. 定時做168斷食



3. 忌吃紅肉及植物性奶精或奶製品，因為含有反式脂肪酸，很難變瘦



4. 減少碳水化合物



5. 增加攝取植物性蛋白質



▼同場加映，口痕想食宵夜原因（按圖了解👇👇👇）

+ 3

▼同場加映：口痕想吃東西成因（按圖了解👇👇👇）