減肥｜腰果防心臟病助排便？6款健康零食代替垃圾食物要知
撰文：劉淑文
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疫情期間無論要在家工作，還是要宅在家煲劇打機，難免會口痕想狂吃零食，有營養師指，大部份零食也高鹽高糖高油，不斷吃更會致肥，同時提高患慢性疾病的風險。市面上有不少富含營養又美味的小零食，有助健康地「止痕」。
零食一向「少吃多滋味，多吃壞肚皮」，註冊營養師劉嘉豪Jim近日分享以下數款健康零食，即使口痕也不至於吸收太多油鹽糖。
▼6大健康零食推介（按圖看清👇👇👇）
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開心果
優點及營養：低脂、低熱量，含優質蛋白、膳食纖維及豐富維他命E、鎂、磷等
功效：調節情緒、紓解壓力
紅棗乾
優點及營養：滋味香甜，富含胡蘿蔔素、維他命B雜、維他命C、維他命P、磷、鈣、鐵等
功效：補虛益氣、養血安神、抗氧化
蒟蒻果凍
優點及營養：高蛋白、低脂肪、熱量極低，含可溶性膳食纖維
功效：減少宿便堆積，有助降低膽固醇
核桃仁
優點及營養：含卵磷脂，腦磷脂
功效：溫陽補腎、補腦、提高記憶力、助生烏髮、緩解疲勞壓力
山楂餅
優點及營養：含多種維他命、酒石酸、檸檬酸、山楂酸、蘋果酸、鈣、磷、鐵等
功效：含解脂酶，促進脂肪類食物消化，有助胃液分泌、增加胃內酶素
腰果
優點及營養：含有大量維他命、Omega 3多元不飽和脂肪酸
功效：加速脂肪燃燒，促進心血管健康，降膽固醇，預防動脈硬化及心臟病
5招貼士唔使戒垃圾食物
台灣營養師謝佩珊曾分享5大貼士，幫助大家食垃圾食物時能夠適可而止。
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1. 多進食大量的綠色蔬菜
2. 定時做168斷食
3. 忌吃紅肉及植物性奶精或奶製品，因為含有反式脂肪酸，很難變瘦
4. 減少碳水化合物
5. 增加攝取植物性蛋白質
▼同場加映，口痕想食宵夜原因（按圖了解👇👇👇）
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▼同場加映：口痕想吃東西成因（按圖了解👇👇👇）
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