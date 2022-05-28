減肥｜上班族走動少愈坐愈肥好困擾？必學8好方法讓你久坐不怕胖

許多上班族每日平均久坐高達6小時，導致肩頸及腰背痠痛。其實久坐帶來的壞處有許多，像是血液循環不良、腸胃蠕動不佳，容易造成便秘，最重要的是可能會愈坐愈胖！



因此下列將舉出8個在上班時可參考的好方法，讓你久坐也不怕胖！

8個好方法讓你久坐不怕胖（按圖）

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1. 每小時起身走動

讓自己時常起身活動或是做一些簡單的伸展操，來達到良好的血液循環，另外，不憋尿以及使用小杯子來裝水，可增加活動的頻率。

2. 沒事多喝水

研究顯示，喝水能提高靜態的能量消耗，還可以讓肌膚保持水潤不乾燥，提升代謝率，達到排除體內廢物的良好效果！

3. 動態傳達資訊

與同事傳達資訊或溝通時，可選擇起身轉達的方式告知，代替使用通訊軟件。

4. 午休外出用餐

選擇外出用餐可增加活動的機會又能曬太陽行光合作用，根據研究顯示，每天適當的曬太陽，有助減少儲存脂肪的細胞器，加強新陳代謝而達至減重功效。

▼減脂失敗的9大原因，你犯了幾個？（按圖👇👇👇）

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5. 五穀雜糧取代白米飯

若是自備便當，應攝取健康的高纖食物，包含：糙米、大麥、藜麥、燕麥、小米…等30多種穀物，具有熱量低、纖維多、營養豐富、有飽足感等優點。

6. 飯後站立半小時

剛吃完飯，食物很容易被轉化為脂肪，進而囤積在腰腹和臀部，因此飯後站著，可有效幫助食物消化。另外，也可選擇靠牆站立，能夠有效控制體重，達到減肥瘦身、預防肚腩的作用。

7. 飯後刷牙

養成飯後刷牙的好習慣，清爽的口氣能隨時提醒你「才剛吃飽飯，還無需進食」的心理作用，減少想吃垃圾食物的慾望。

8. 選擇低卡零食

若是真的嘴饞想吃東西，可選擇低卡且健康的食物，像是無糖乳酪、一碗水果、一小把堅果等等，不但有飽足感，也不用擔心會發胖！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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