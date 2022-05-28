減肥｜上班族走動少愈坐愈肥好困擾？必學8好方法讓你久坐不怕胖
撰文：Heho健康
出版：更新：
許多上班族每日平均久坐高達6小時，導致肩頸及腰背痠痛。其實久坐帶來的壞處有許多，像是血液循環不良、腸胃蠕動不佳，容易造成便秘，最重要的是可能會愈坐愈胖！
因此下列將舉出8個在上班時可參考的好方法，讓你久坐也不怕胖！
8個好方法讓你久坐不怕胖（按圖）
+9
1. 每小時起身走動
讓自己時常起身活動或是做一些簡單的伸展操，來達到良好的血液循環，另外，不憋尿以及使用小杯子來裝水，可增加活動的頻率。
2. 沒事多喝水
研究顯示，喝水能提高靜態的能量消耗，還可以讓肌膚保持水潤不乾燥，提升代謝率，達到排除體內廢物的良好效果！
3. 動態傳達資訊
與同事傳達資訊或溝通時，可選擇起身轉達的方式告知，代替使用通訊軟件。
4. 午休外出用餐
選擇外出用餐可增加活動的機會又能曬太陽行光合作用，根據研究顯示，每天適當的曬太陽，有助減少儲存脂肪的細胞器，加強新陳代謝而達至減重功效。
▼減脂失敗的9大原因，你犯了幾個？（按圖👇👇👇）
+10
相關文章：減肥｜睡眠不足增脂減肌只吃1餐復胖快？9大常犯錯誤水煮餐都冇效
5. 五穀雜糧取代白米飯
若是自備便當，應攝取健康的高纖食物，包含：糙米、大麥、藜麥、燕麥、小米…等30多種穀物，具有熱量低、纖維多、營養豐富、有飽足感等優點。
6. 飯後站立半小時
剛吃完飯，食物很容易被轉化為脂肪，進而囤積在腰腹和臀部，因此飯後站著，可有效幫助食物消化。另外，也可選擇靠牆站立，能夠有效控制體重，達到減肥瘦身、預防肚腩的作用。
7. 飯後刷牙
養成飯後刷牙的好習慣，清爽的口氣能隨時提醒你「才剛吃飽飯，還無需進食」的心理作用，減少想吃垃圾食物的慾望。
8. 選擇低卡零食
若是真的嘴饞想吃東西，可選擇低卡且健康的食物，像是無糖乳酪、一碗水果、一小把堅果等等，不但有飽足感，也不用擔心會發胖！
減肥｜1410斷食法比168斷食仲輕鬆 3大原則要注意咩人不適宜？脂肪肝｜減肥時多吃水果沒關係？營養師：小心減重不成脂肪肝上身減肥｜醫生推介2動作有效瘦小腹 每日3分鐘易做兼改善骨盆前傾減肥｜瘦身不只靠熱量赤字！營養師3點提高熱量消耗不減基礎代謝腦疲勞｜大腦太攰致注意力下降、記性差 一招冥想法放鬆助減肥減肥｜提防中年體重颷升 抽脂可減磅瘦身？醫生稱一原因幫助不大減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」