護眼｜老花不矯正會引起頭痛、嘔心？眼科醫生拆解老花4矯正方式

不少民眾均深刻有感，年紀過了40歲看近愈來愈吃力，書上的字太小都看不見，主要就是眼睛調節能力開始退化，但有些人覺得戴「老花眼鏡」很羞赧，不願去矯正。



事實上，醫療進步下矯正老花方式愈來愈多元，像是多焦隱形眼鏡就相對方便，台灣牛津眼科診所院長趙效明醫師更以自己經驗分享：「多焦隱形眼鏡省去戴2-3副眼鏡需求，效果非常好。」

▼七個問題檢測老花：（按圖👇👇👇）

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老花不矯正還會引起頭痛、嘔心！每十年100度增長

隨著年紀增長出現老花是很正常，通常 40 歲約有100度老花，50歲約進展到200度，老化速度約以每年增加10度不斷進展，產生老花主要與眼球兩大功能有關，趙效明院長解釋：「看近的時候水晶體會變圓、睫狀肌收縮，但因為年齡增長老化，當負責調節焦距的水晶體彈性變差及睫狀肌調節能力衰弱，讓人看近物開始糊糊花花。」

老花初期會有短暫的視力模糊，眨眨眼又恢復正常，這時候眼睛的調節能力已經開始退化，至於每個人退化的時間都不一定，常見都是中年後開始，趙效明院長也分享：「以我自己為例，32歲開始就慢慢覺得看近很吃力，無法配戴只能看遠的單焦隱形眼鏡。」

遇過臨床有些患者總覺得勉強還看得到，不願意治療，隨著老花進展到中後期，除了看近物視力不清楚、吃力、眼睛痠脹不舒服外，還有可能造成肩頸痠痛、甚至會有頭痛、嘔心、想吐等症狀，尤其有長時間近距離閱讀習慣者，症狀也會隨之加劇。

矯正老花有四大方式！多焦隱形眼鏡便利性高

面對老花困擾其實不用擔心，矯正方式愈來愈多元，主要可分為四大類：

- 單焦老花眼鏡

- 多焦眼鏡

- 多焦隱形眼鏡

- 手術治療



單焦老花眼鏡以及多焦眼鏡就是常見「老花眼鏡」，兩者差異會在於患者本身有無近視，趙效明院長說：「本身沒有近視的民眾，只有在看近閱讀時需要配戴；但如果有近視的民眾，在看遠時就需要換眼鏡，變成配戴兩副眼鏡替換使用，生活相對較不方便，這時就可以考慮使用多焦眼鏡。」

至於原本就有戴隱形眼鏡習慣的民眾，則可以轉換使用「多焦隱形眼鏡」，使用上跟一般隱形眼鏡相同，不用擔心到戶外活動戴眼鏡不方便，看近、看遠都清晰。

此外，對於曾經開過單眼白內障手術的患者，若只是手術一隻眼睛，若另一隻眼仍有多焦的問題，為了避免眼睛產生很大的視差，也可以考慮單眼戴多焦隱形眼鏡，趙效明院長提到：「先前有位患者兩隻眼睛相差1200度，建議沒有做手術的眼睛需要戴隱形眼鏡，避免產生太大視差。」

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定期追蹤度數變化！依據生活選擇適合矯正策略

另外，「手術治療」並非常使用治療老花的方式，除非患者本身有白內障併發老花的問題，才會考慮手術的治療。但不管選擇哪種治療方式，定期回診都是最重要，趙效明院長說：「剛開始頻繁一週追蹤一次，慢慢可以兩週到一個月追蹤一次，定期進行視力檢查以追蹤度數變化。」

趙效明院長也分享自身經驗，因為自己從中年開始也有老花問題，在嘗試使用多焦隱形眼鏡後，他說：「日常中除了看遠處，偶爾也要看手機、看書，現在醫療發展都比過往更加進步，多焦隱形眼鏡使用起來效果非常好，看近、看遠都清晰。」

民眾可以依據自己原本的生活習慣，來挑選適合的矯正方式，趙效明院長建議：「如果是想選擇多焦隱形眼鏡一定要要由專家醫師協助，驗配較複雜需要經過完整驗光之外，不同的工作需求也有不同工作焦距的需求，例如上班族常使用電腦會以中距離為主，若是鋼琴老師則是以近距離為主。」

另外，配戴多焦隱形眼鏡患者眼睛往往容易有「乾眼」問題，選擇隱形眼鏡時需特別留意隱形眼鏡材質，注意保濕和透氧性，像是有些隱形眼鏡使用漸層水梯科技，鏡片不僅高透氧、高含水，搭配淚膜穩定科技，還可以補充淚液中的淚水、脂質，即使配戴一整天也不會不舒適。老花不再是惱人的問題，只要選對矯正的方式，生活也能不受到影響。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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