眼睛健康｜眼白有血絲但不痛？3大原因致結膜下出血必知4預防方法

早上起床發現眼白出現一片紅色，雖然看起來很恐怖，但不會痛也不會癢？眼睛出現這個狀況，很可能是「結膜下出血」。



結膜下出血是什麼？

結膜下出血（Subconjunctival hemorrhage） ，簡單來說就是眼睛的微血管破裂，血流到眼球和結膜之間，產生了眼睛紅的症狀。結膜下出血一般沒有什麼特別症狀，患者除了眼白紅之外，幾乎不會有痛、癢的感覺。只有少數的人會感到一陣輕微的刺痛或不適感，之後就發現眼白部份一片血紅，視力不會因為出血而有任何影響，也不會傳染。

通常會在7到12天內自行吸收，眼白上的血塊會慢慢散開，由血紅色轉為黃棕色到完全消失，通常不需要做特別的治療，就像瘀青也會自己慢慢好起來一樣。

是什麼原因導致結膜下出血？預防方法（按圖👇👇👇）

+ 8

- 過度用力：劇烈咳嗽、用力解便、搬重物、有外力衝擊導致微血管破裂。

- 氣溫變化太大：忽冷忽熱，眼睛的血管無法正常收縮也可能會發生血管破裂的情形。

- 揉眼睛：揉眼會壓迫眼球，當眼球被擠壓血管就容易出血。



如果合併有眼球外傷，建議至醫院做詳細的檢查，檢查是否為鞏膜裂傷或是眼球鈍挫傷，而非單純的結膜下出血。

另外，如果一直反覆出現結膜下出血，則很可能跟全身性的疾病有關，像是高血壓、糖尿病會讓血管的彈性變差、構造變脆弱，血管也因此一受到刺激就容易破裂。

這樣預防結膜下出血

一、避免讓身體的各個部位過度用力

用力憋氣、用力咳嗽、嘔吐、用力解便都算是過度用力。若有便秘的情形，可以多吃蔬菜水果、多補充水分、多運動，必要時可以請醫師開立軟便劑。

二、避免揉眼

有意識的注意到自己是否有用手揉眼睛，養成不要用手摸眼睛的習慣。

三、避免讓眼睛直吹冷風

氣溫突然變低，血管突然收縮，血壓急速上升就可能使血管突然爆開、出血，可以戴上墨鏡或是天冷風大就盡量不要出門。

四、控制血壓、血糖

平時做好體重控制、規律運動、多吃粗食和蔬菜，以少油、少鹽、少糖、高纖維的食材為主。

單純的結膜下出血並非嚴重的疾病，多休息、不要讓眼睛過勞，讓眼睛的血管保持在一個良好的狀態，就不會輕易發生結膜下出血的情況。

相關文章：護眼｜用眼過度致兩眼昏花？營養師推薦保持眼睛健康8大營養素👇👇👇

+ 10

延伸閱讀：

乾澀、異物感！乾眼糊矇族年輕化，專科醫師詳解乾眼問題激增4大原因

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」