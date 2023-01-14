腸胃健康｜糞便顏色反映身體狀況　黑便伴隨體重急降當心患胃癌

今天排便了嗎？上完廁所別急著送走糞便。建議在沖水前，稍微觀察一下自己的「黃金先生」，有人常常以香蕉的大小做比較，外觀真是這樣才健康嗎？



台灣肝膽腸胃科醫師張振榕表示，排便時，可以先觀察糞便的外觀，正常的大便應該是土黃色的「香蕉型」不軟不硬、成形而且沒有味道，如果你的排便狀況如此，代表飲食生活、精神狀態非常好請繼續保持。但如果是以下3種顏色，要特別留意，各自代表不同情況：

沖馬桶前看一下！3種大便顏色要注意（按圖看清👇👇👇）

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1）黑便

民眾常常誤解深咖啡就叫「黑便」，張振榕特別強調，「黑便」正確是像馬路上的柏油、瀝青、或者像是自己的頭髮顏色，若是出現這種情況，表示腸胃道正在出血，可能的原因包括潰瘍、胃酸逆流造成的食道潰傷、良性腫瘤、癌症等，須趕快就醫。

2）暗紅色

紅色出血糞便，跟胃關係較小，因為出血點愈靠近肛門口，血液比較小機會跟消化道細菌混合。若大便呈現暗紅色，表示可能小腸或大腸某個地方正在出血。

3）鮮紅色

若是糞便呈現鮮紅色，擦屁股時衛生紙上也有血、馬桶裡有血，較可能是肛門處有問題，通常與痔瘡較相關。

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黑便：合併體重減輕當心胃癌！5重點先釐清原因

「黑便」背後的症狀有好幾種，張振榕解釋，胃癌的初期幾乎沒有症狀，若出現症狀通常都已經偏中後期，容易延誤就醫。因為中後期，會出現腫瘤壞死、出血狀況，而出血就會導致解黑便、瀝青便等狀態。

另外，張振榕強調，除了解黑便，胃癌中後期還有幾個症狀容易忽略：

1. 發現食量突然變小，好像吃一點東西就會胃脹。

2. 常常不明原因肚臍以上部位出現疼痛，持續超過1個月。

3. 無故疲勞，爬樓梯1、2樓就喘。

4. 虛弱無力，提一下重物就感到無力。

5. 短短6個月內體重減輕10％，可能嚴重胃出血。



若在產生黑便的同時發現體重減少，而又無法找到明確的原因時，恐怕就要有警覺，建議盡快就醫檢查是否罹患胃癌。

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