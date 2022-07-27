運動健康｜勞動工作等如運動？台心臟科醫生教減少死亡率要這樣動

運動的好處就是降低死亡率和心血管疾病發生率，不過有些勞動者認為自己工作時就是在運動。



但研究指出，粗重工作者相較於靜態工作者，反而增加3成死亡率。那麼做家事可以算運動嗎？

你知道勞動和運動的區別嗎？（按圖了解 👇👇👇）

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你知道勞動和運動的區別嗎？工作和休閒不一樣

勞動和運動你分的清楚嗎？台灣心臟內科醫師劉中平指出，門診中常遇到患者說：「我工作很累，工作中就很多勞動了。」並拒絕再去運動。其實勞動者的身體並不會比較健康，工作中的肢體活動，似乎並沒有為身體帶來很多好處。劉中平強調，休息時間的活動，例如：運動、娛樂、走路等，和工作中的搬運、走動、機械操作對身體的影響是不一樣的。

「粗重工作」增加3成死亡率和心血管疾病風險

從《歐洲心臟學雜誌》最新報道顯示，丹麥的學者分析10萬名成人的運動模式，每周激烈運動4小時以上的人，相較於不運動的人，可以減少4成的死亡率和15％心血管疾病的發生率；然而，粗重工作的人相較於靜態工作為主的人，反而有增加3成的死亡率和心血管疾病的危險，且隨着工作的體力勞動愈多，心臟病危險愈高，特別是研究中已經排除患者的教育程度、薪資、吸煙、飲酒、以及種種與工作身分可能的影響。

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「運動」要能增加心跳和呼吸次數，且有足夠時間休息

劉中平表示，目前醫界認為對身體有益的運動，是動態的肢體活動，運動中能增加心跳和呼吸次數，可以伸展肢體，也能在心情放鬆下進行的活動，並且運動後要有足夠的時間休息，這樣對身體循環和心肺功能是有幫忙的。

然而，一般的勞動工作，通常是比較靜態的承重或是舉起東西的活動，對心肺的訓練不夠，且常常以固定的姿勢或是奇怪的動作持續很長的時間，勞動之後的休息又不夠，這樣對心臟反而有害，而今年出版的《台灣高血壓治療指引》中有特別提到這個觀念。

劉中平提到，從外國長期的公共衛生資料顯示，現代社會中的粗重工作者，身體健康是比較不好的，最新的研究報告也顯示，勞動中的肢體活動對身體反而是可能有害的，所以不要再拿工作很累來當作不運動的藉口，應該要把握放假的時候多做運動，提高心肺功能、增進循環，以降低心血管疾病的風險。

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做家務可以算運動嗎？

另外，如果是做家務的勞動，可以算運動嗎？劉中平說明，目前定義上是工作中和休閒中的活動，對人體的影響不一樣，如果做家事是沒有時間壓力，而且是可以紓緩的做的話，應該可以視同休閒中的走路活動，不算是工作，而算是運動。但如果有時間壓力，或是可以賺取金錢的家庭幫傭，那就是工作中的勞動。

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