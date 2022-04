運動健身｜每周1小時重訓減低死亡風險　患心血管疾病風險減少46%

日本的研究發現,在日常運動中加入定期的重量訓練,不僅可以讓你變得更強壯,還可以讓你更長壽。



每週只要進行30到60分鐘的肌肉強化運動,就可以降低因任何原因而過早死亡的風險,以及高達20%的心臟血管疾病、糖尿病或癌症的死亡風險,而該研究發表在《英國運動醫學雜誌》(British Journal of Sports Medicine)上。

強化肌肉的運動 對健康有極大的幫助

日本仙台東北大學醫學首席研究員Haruki Momma指出,進行肌肉強化活動對健康有益。包括舉重、使用彈力帶、做伏地挺身、仰臥起坐和深蹲等,都屬於肌肉強化運動,甚至是挖掘、鏟土和園藝活動也行。

重量訓練與有氧運動結合 比單獨重量訓練更佳

在這項研究中,Haruki Momma和他的同事彙整了16項已發表研究的數據,研究對像男性和女性,參與人數為4,000到480,000人不等。研究分析顯示,肌肉強化可降低10%至17%的心血管疾病、中風、糖尿病、肺癌、癌症、等過早死亡風險。

但肌肉強化與大腸癌、腎臟癌、膀胱癌或胰腺癌的風險降低之間則沒有關聯。而每週進行1小時的重量訓練可以發揮最大的益處。

研究還指出發現,重量訓練與有氧運動結合的效益比單獨的重量訓練更佳。兩種運動組合起來可讓過早死亡的風險降低40%,心血管疾病風險減少46%,癌症風險則減少28%。

建議可以從負重運動開始 再慢慢進階重量訓練

紐約州Northwell Health的運動醫學專家Russell Camhi博士針對這項研究表示,人們應將重量訓練作為運動的一部分。對於男性來說,重量訓練會增加睪固酮,而對男女而言,這有助於維持骨密度並降低跌倒和骨折的風險;另外,重量訓練也被證明有助於生心理健康。

Russell Camhi博士建議可以從負重運動開始,包括:步行、跳舞和爬樓梯等,然後再慢慢進階到其他運動設備去做重量訓練。

資料來源:Just An Hour of Weight Training Per Week Boosts Longevity: Study

