子宮下垂｜尿頻漏尿可能是子宮脱垂？婦女肥胖、長期咳嗽屬高危

女性進入更年期以後，生理功能慢慢退化，當雌激素降低可能讓骨盆組織及子宮的懸吊韌帶變得薄弱，進入更年期及老年期的婦女容易發生子宮脱垂（又稱子宮下垂）。



尤其是曾經多產子的婦女更要注意，只是這類問題往往讓婦女們難以啟齒，而導致延誤就醫。

哪些族群好發子宮脱垂？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

漏尿主因有可能是「子宮脱垂」

女性骨盆底是由一群肌肉群組成，像吊帶一樣支撐骨盆內的器官。台灣恩主公醫院婦產科呂佳澍醫師表示：「當肌肉結締組織鬆弛，骨盆底內的器官如膀胱、子宮、直腸，位移至陰道的位置脱落出來，就變成所謂的骨盆器官脱垂。」

子宮脱落稱為子宮脱垂，而膀胱掉落就稱為膀胱脱垂，患者初期沒有什麼明顯症狀，但長時間後可能會感到下墜感，或在會陰部摸到明顯膨出的腫塊，症狀往往在早上感覺最輕微，活動一整天后的晚上最明顯，且經常伴隨三大典型症狀：腰痠、解尿困難或漏尿問題。

相關文章：骨盆底肌肉筋膜炎｜愛翹腳易中招？女性好發留心尿頻腹痛4大症狀👇👇👇

+ 8

哪些族群好發子宮脱垂？

骨盆器官脱垂其實是一種很常見的婦科疾病，罹患風險會隨着年齡增長而增加，此外，懷孕自然生產產次數愈多者風險愈高、肥胖、長期咳嗽或需要搬重物的工作也都是危險因子。

呂佳澍也分享在臨牀上的個案，一名73歲婦女最近常感到排尿不順，上廁所時要很用力才能將尿液排出，同時感覺下體有一塊肉膨出來卡在胯下，走路時褲子摩擦到甚至會破皮流血。由於婦女家人發現她很常跑廁所，還總夾着腿走路，一問之下老婦才含糊地說出這些困擾。

家人將老婦帶到婦產科求助，經醫師檢查診斷是「第四級」子宮脱垂合併膀胱脱垂，老婦與家人討論後決定接受腹腔鏡子宮懸吊手術及陰道修補手術，術後下墜感及解尿困難等症狀大幅改善，也不再有東西卡在腿間。

相關文章：婦女更年期｜女性上年紀易有漏尿？5類型尿失禁4大療法7成可改善👇👇👇

+ 5

什麼是「子宮懸吊術」？

如果脱垂狀況與伴隨的問題已經影響到生活品質，除了凱格爾運動（透過重複收縮夾緊肛門、尿道口及陰道周圍肌肉，增加骨盆底肌肉的力量）、子宮託等的保守治療外，也可以考慮手術治療。呂佳澍指出：「過往手術治療會以切除子宮並陰道修補為準則，但近年來子宮懸吊術蔚為主流，是藉由微創腹腔鏡，將人工網膜固定在子宮上，施行懸吊固定，術後傷口恢復較快，也能保留子宮的完整性。」

要預防骨盆底器官脱垂，除了維持體重、避免搬重物，生產過以及年紀較大的婦女平時要做凱格爾運動訓練骨盆底肌肉、提肛肌訓練，也可以在定期子宮抹片檢查時，請醫師一併檢查。呂佳澍提醒：「長輩遇到這類問題常難以啟齒而延誤就醫，家人可以多關心長輩，當出現任何症狀或徵象，協助就醫以及早治療。」

延伸閲讀：

女性漏尿、頻尿、夜尿三大困擾怎麼解？治療搭配保健食品事半功倍

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」