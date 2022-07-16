職場健康｜夏天辦公冷氣溫度影響表現？設定這溫度工作最有效率

夏至才剛過，但陽光強烈的高溫天氣已經持續了好幾天，對一天中待在辦公室超過8小時的上班族來說，冷氣成了辦公室必備的「維生工具」。



到底該把冷氣溫度設定在多少度最適溫，最能提升工作效率？又有哪些方法能節省用電，避免電費爆表呢？

冷氣溫度設定在多少度最適溫，最能提升工作效率？（按圖）👇👇👇

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性別不同對室溫高低接受度也大不同

有些人天生怕熱、難抗高溫，有些人體質虛寒、不耐低溫，所以要讓所有人都滿意辦公室的溫度真的很不容易。我們也常看到，在同一間辦公室裡，有人要穿著外套辦公，有人卻是穿著短T降溫， 這樣的穿著差異，相當程度也反應在辦公室同仁的性別上。

荷蘭馬斯特里赫特大學（Maastricht University）醫學中心博士金瑪（Dr Boris Kingma）曾在研究中發現，因為女性的代謝率遠慢於男性，因此適宜的辦公室溫度會比男性高出攝氏3度。之所以在代謝率上存在這種差異，很大程度上是因為女性的肌肉細胞較少，脂肪細胞較多，後者的活躍度較低，產生的熱量更少。

辦公室溫度會直接影響工作績效和產能

一份針對保險公司記帳員進行的追蹤調查行動，結果發現在辦公室室溫攝氏25度時，所有記帳員工作效率極高，工作完全不停手，而錯誤率只有10%；但如果把室溫降到20度時，她們的效率直接降低一半，錯誤率則超過20%。看來，辦公室溫度過低，對員工操作日常工作似乎有相當的影響。

還有另一項針對學生做的實驗，看他們分別在攝氏19度與25度的房間裡選擇最省錢的手機話費方案，結果在19度房間裡的學生做出決定的正確率高於在25房間裡的學生1倍。這個結果又跟前面的調查剛好相反，顯示如果面對較熱的環境，人們比較難對複雜的問題做出判斷。

專家指出，室溫的高低對於上班族的產能有相當關鍵的影響，炎熱的環境有助於創意思考；涼快的環境則能讓你在從事重覆而又單調的工作時保持警覺與清醒的頭腦，如果室溫超過27度，工作人員的數學計算與邏輯推演能力就會下降。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）就曾說過，若想讓員工集中注意力，必須把會議室溫度調很低，難怪他的辦公室就像在南北極，室溫永遠定在攝氏15度。

舒適的室溫可以提高工作效率，也可以增加工作滿意度；過高或過低的溫度，可能會造成員工效率差、肥胖，甚至引發疾病。調查顯示，英國辦公室約花費2％工作時間在爭論冷氣溫度，每年造成的經濟浪費逾130億英鎊。

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維持最佳室溫並善用5方法節電

一項研究報告指出，職場的理想室溫是攝氏22度，但研究的樣本數不到100人，恐怕不值得作為企業參考的依據，但這個室溫，卻是已逝的前新加坡總理李光耀認為最棒的辦公室溫度。倫敦大學能源研究所研究員希普沃斯（David Shipworth）則認為，辦公室最佳的室溫是介於攝氏22至24度。

如果要一直維持這樣的室溫又擔心夏季電費爆表，不妨搭配「台電電力粉絲團」提出的5招，做好節電動作：

1. 將溫度設定在26至28度，搭配電風扇，幫助室內空氣循環、加速降溫。

2. 冷氣溫度每調高1度，就可節省空調電力6%。

3. 定時清洗冷氣濾網，否則積太多灰塵會讓冷房效果降低。

4. 確實關閉門窗。

5. 若長時間使用冷氣，最好改用變頻且能源效率1級的冷氣。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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