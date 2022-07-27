維他命｜身體4大狀況代表缺營養 營養師分享5類必備食物修復身體
撰文：劉淑文
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雖然身體不能說話，但就會透過各種小症狀提示缺乏維他命。有營養師指，只要吃對足夠的食物即可以攝取當刻缺乏的營養，從而有助修復身體。
台灣營養師李婉萍近日分享關於維他命的小知識，表示如果缺乏某種營養，身體會出現小狀況提示，但很多人因為未覺嚴重而忽略，以下是4大常見情況。
▼身體4大狀況代表缺營養（按圖👇👇👇）
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嘴唇乾裂
原因：缺鐵、鋅、維他命B2、B3和B12
推薦食物：三文魚、雞蛋、蜆、花生和芝麻醬；搭配西蘭花、羽衣甘藍等一起吃，能夠加強效果
手腳麻痺
原因：缺乏葉酸、維他命B6和B12。這些維他命都與神經和皮膚有關，患者通常伴隨貧血、焦慮症、抑鬱症和疲勞等問題
推薦食物：菠菜、蘆筍、豆類和蛋類
疲勞
原因：有機會與睡眠不足有關，亦有可能是缺鐵和維他命B1，令攝取的醣類無法轉化成能量，反而變成疲勞物質，積存在體內，增加疲勞感
推薦食物：富含維他命B的食物，例如：豬肉、糙米等
腿部肌肉抽搐
原因：缺乏鎂、鈣和鉀
推薦食物：香蕉、蘋果、南瓜、杏仁和深綠色蔬菜
▼同場加映：高維他命B雜食物（按圖看清👇👇👇）
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台灣營養師高敏敏亦曾指出，每款保健營養品都有它的特性、常常內含多種成分，加上每個人身體狀況也不同，因此建議服用的時間也會有所不同。除此之外，她亦建議購買前須看清楚標示、攝取前也可以詢問醫生、藥劑師或營養師，必須先理解自己的需求。
以下是營養品服用時間建議：
空腹吃
空腹吃指的是飯前至少1小時以上或是飯後至少2小時，常見的產品為：
・滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品
・膳食纖維、青汁、菊苣纖維、綠藻
・鈣、鐵、鎂
・膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖
飯後吃／隨餐吃
飯後吃指的是飯後1小時以內；隨餐吃代表吃完保健食品後立刻用餐。常見的產品有：
・水溶性營養：B雜、葉酸、維他命C、綜合維他命
・礦物質：鈣、鋅
・脂溶性營養：維他命ADEK、葉黃素、魚油、藻油、DHA、蝦紅素、磷蝦油、魚肝油、月見草油、Q10、大豆卵磷脂
・酵素類：酵素、鳳梨酵素、納豆酵素、中和酵素、蔬果酵素
・莓果萃取錠：藍莓錠、葡萄籽、接骨木、蔓越莓
・其他：薑黃、大蒜精、紅麴、蜂王乳、胎盤素、靈芝、牛樟芝
睡前吃
睡前吃就是在睡前30分鐘以內吃完就去睡，常見的產品為：
・礦物質鈣、鐵
高敏敏特別提醒，鈣、鐵不可同時食用，因為兩者具有拮抗作用，彼此會競爭吸收。若想補充鐵與鈣，建議每天輪流吃或空腹時吃鐵劑，睡前吃鈣片。
・維他命Ｃ、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量B雜、葉酸
▼同場加映：維他命C的3大迷思（點擊圖片查看👇👇👇）
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