皺皮｜手指浸水現皺紋反映4大狀況 兩手皺紋不一或患柏金遜症？

不少人也試過如果浸水時間過久，手指頭的皮膚也變成皺皮。有專家指，原來不同人也有不同的皺皮紋理，可以反映身體狀況。而皺皮的成因又是甚麼？



英國廣播公司《BBC》最近找來不同專家分享關於手指浸水現皺皮的有趣現象，研究人員發現在溫水中（攝氏40度）大約需要3.5分鐘，指尖開始起皺；而在攝氏20度的較低溫度下，可能需要10分鐘。不過大多數研究發現，大約30分鐘的浸泡時間才能達到最大皺紋。

專家續指，指尖起皺通常被認為是一種被動反應，當水通過滲透作用流入細胞時，上層皮膚腫脹。滲透作用是指水分子穿過膜以平衡兩邊溶液的濃度。但早在1935年，科學家們就懷疑這個過程遠不止如此。

有醫生研究曾受過傷導致正中神經斷裂的病人，發現他們的手指沒有皺紋。正中神經是貫穿手臂到手部的主要神經之一，其中的作用就是幫助控制交感神經活動，如出汗和血管收縮。他們的發現表明，水引起的指尖皺紋實際上是由神經系統控制。

手指浸水後的變化

2003年，新加坡國立大學神經學家Einar Wilder Smith和研究團隊，量度了測試者浸泡在水中的血液循環情況。他們發現，當測試者指尖的皮膚開始起皺時，手指的血液流量會顯著下降。而且，之後在另一組健康參與者的手指上塗上一種局部麻醉藥膏，使血管暫時收縮，發現這種藥膏產生的皺紋水平與浸泡在水中相似。

英國曼徹斯特城市大學神經學家和心理學家Nick Davis也對指尖皺紋進行了研究，指手指浸水一段時間，指尖變得蒼白，這是因為血液供應從表面被收縮了。而且過程中，手指上的汗管會打開，讓水進入，這導致皮膚中的鹽份失衡。

鹽份的變化會觸發手指神經纖維興奮，導致汗管周圍的血管收縮。這反過來又會導致指尖肌肉部分的皮膚向下拉，扭曲成皺紋。皺紋的模式取決於最外層皮膚，即表皮與下面幾層皮膚。

Nick Davis更進一步，在2020年參觀倫敦科學博物館的500名自願參加者幫助下，測量了他們抓着一個塑膠物件所需的力量。結果不出所料，手乾燥、沒有皺紋的人比手濕的人需要的力量更少，抓力更好；但當他們把手放在水中浸泡幾分鐘，讓手起皺時，握力也會隨之下降。結果說明了皺紋增加了手指和物體之間的摩擦力。

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皺紋反映身體狀況

男女構造各異，也可從濕水手指皮膚上看出端倪，女性需要比男性更長的時間指尖才會出現皺紋。而不同皺紋也反映以下健康狀況：

患有牛皮癬和白癜風（即白蝕）：需要更長的時間才能形成皺紋



囊性纖維化、遺傳病患者：手掌、手指出現過度的皺紋



二型糖尿病、心衰竭患者：手放在水裏時，皮膚皺紋會明顯減少。這可能是由於他們的心血管系統控制受到了一些干擾，出現異常。



柏金遜症先兆：手指出現不對稱的皺紋，即一隻手的皺紋比另一隻少，因為這表示身體一側的交感神經系統功能不正常。



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