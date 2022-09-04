便秘｜腸道細菌可致泌尿道發炎！盤點6種通便食物這一物更可殺菌

頻尿、常尿急、夜尿、排尿疼痛、有灼熱感，你有這些症狀嗎？小心可能是泌尿道感染！



醫師表示，泌尿道的健康跟腸道健康有關，而且泌尿道感染很常是大腸桿菌造成，當便秘問題嚴重，糞便一直累積在直腸，細菌就有可能逆行而上，跑到膀胱和泌尿道，造成泌尿道發炎甚至反覆發炎，提醒炎炎夏日除了多喝水，也別忘多吃預防便秘食物，幫助排便順暢。

6種幫助排便的好食物 （按圖看清 👇👇👇）

+ 5

台灣恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻表示，維持腸道健康，泌尿道才會健康，而且排便順暢，心情也會變好，建議可吃以下6種幫助排便的好食物，最好全部都吃效果更好，尤其水一定要喝夠。

1. 火龍果：

火龍果纖維素豐富，可以促進腸胃蠕動，還能幫助軟便。如果是吃紅色的火龍果，便便會變成紅色的，不用太驚慌。

2. 番薯：

吃番薯不只會放屁，也會幫助排便，番薯中的非水溶性膳食纖維含量高，可以活化腸胃、幫助便便排出。

3. 乳酪：

有時候便秘也跟腸道內的菌叢生態有關，乳酪飲品或乳酪可以幫助腸道內好菌增加、壞菌減少，重新調整菌叢生態，幫助便便排出。

相關文章：便秘｜按摩肚臍趴床翻滾快速排便4招 早餐這樣吃20分鐘內有便意!👇👇👇

+ 4

4. 豆類：

豆類大部分的膳食纖維含量都很高，有助促進消化、減少便秘。

5. 西蘭花：

西蘭花的非水溶性纖維，可以增加糞便體積，讓便便更容易被排出。

6. 水：

便秘會讓便便停留在大腸內，大腸持續吸收水分後，便便會變得又硬又乾，更難排出。因此喝水可以軟便，對於便秘者來說非常重要，可以讓便便更順暢被排出。

相關文章：【便秘】如廁3大坐姿邊個最易排便？4個穴位助腸胃蠕動防便秘👇👇👇

+ 12

洋蔥可同時降低腸道與泌尿道壞菌

高銘鴻說，除了幫助排便的6種食物之外，蔬菜界的殺菌一哥「洋蔥」，也是超級好食物，而且生吃更有效。他指出，洋蔥有豐富的微量元素，最重要的是有殺菌功能，可以同時降低腸道與泌尿道的壞菌，還有抗發炎功效，而且紫色或棕色洋蔥，效果都很好。有些人可能擔心吃完洋蔥嘴巴會有味道，其實只要吃完後，簡單用漱口水清潔，就能把味道去除掉。

洋蔥4大好處

1. 殺菌消炎：

洋蔥中的槲皮素能抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌生長。而很多泌尿道問題都是感染大腸桿菌，腸道健康，泌尿道就會比較健康。

2. 降低癌症風險：

洋蔥中有能抑制腫瘤生長的物質，研究指出對於部分癌症預防有幫助，當中又以紫洋蔥有更多抗癌物質，不過仍要提醒食物無法取代專業醫療。

相關文章：周身痛只能吃止痛藥？6種天然止痛食物 蒜頭殺菌減緩疼痛和發炎👇👇👇

+ 8

3. 控制血糖：

洋蔥有助控制血糖，避免血糖飆升，有助抗糖尿病，吃飯時搭配洋蔥也能控制血糖升高速度，避免飯後昏昏欲睡。

4. 天然抗氧化劑：

洋蔥有強大抗氧化功能，可以預防人體老化，常保年輕健康，皮膚也會變好。

延伸閲讀：

不是衛生習慣差！預防尿道炎 中醫師分享枸杞、茯苓等多種藥材 幫自己保養尿道

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」