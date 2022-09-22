認知障礙｜牙齒價值別看輕！咀嚼力差更易失智　即學健口操減風險

銀髮族可能因為牙口不佳，只能吃軟或流質等不用咀嚼的食物，但咀嚼跟老年疾病和失智症有關。除了練習咀嚼，也可以做健口操訓練口部肌肉，達到訓練吞嚥的效果。



咀嚼力是防老益智關鍵

一份發表於期刊《老化（Aging）》的最新研究，分析554名超過50歲的中老年人22年，發現咀嚼能力與年齡漸長所造成的智力衰退有關，咀嚼能力越差，空間感、學習新知和處理問題的能力也隨之降低。「過去大部分研究都以牙齒脫落的狀況和認知功能做連結，但牙齒脫落的人可能會出現適應缺牙來咀嚼的狀況，所以牙齒損失的數量不能完全反映咀嚼功能是否健全，」主要研究者、瑞典卡羅林斯卡學院老年研究中心研究員汀媞卡（Christina Dintica）說。

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台灣陽明大學牙醫學系特聘教授許明倫也指出，許多研究調查顯示，咀嚼能力較差的人，往往認知功能也較低，甚至較容易出現沮喪等情緒問題，進而增加失智的風險。例如日本在2013年公布關於咀嚼能力與認知能力關聯性的研究結果，研究顯示咀嚼能力差者，巴氏量表得分也較低，且較容易出現沮喪等相關問題，進而增加失智風險；南韓則是針對鄉下地區平均年齡為81.4歲的295位老年人，進行簡易智能狀態測驗（MMSE-DS），結果發現咀嚼能力中等或較低的老年人比咀嚼能力較高的老年人，認知障礙風險更高，證實咀嚼能力差與老年人的認知障礙或失智有關。

及早注重牙齒健康 有口腔問題應儘早處理

牙齒健康對咀嚼力很重要。許多銀髮族覺得治療牙齒問題昂貴費事而放任病情惡化，最後只能拔牙。但現代人壽命長，更應該延長牙齒的使用年限，才能好好吃東西。除了平時牙齒保健，出現口腔問題如蛀牙、牙周病就應該治療，「光是初步治療，老人家就有大改變，」萬芳醫院贋復牙科主治醫師柯恩生指出，有些長輩不愛吃東西、沒辦法吃東西是因為口腔疾病，將口腔感染如牙周病、爛牙根控制住後，即使還沒做好假牙，但因為疼痛減輕，吃東西就較順暢、精神也變好了。

如果允許，也建議裝假牙，日本神奈川齒科大學助理教授山本龍生（Tatsuo Yamamoto）指出，牙齒不滿20顆且沒有裝假牙或植牙的人，未來罹患失智症的機率比咀嚼能力正常的人高出1.9倍，但有裝假牙或植牙並定期維護的人，則與有20顆以上自然牙的長者機率差不多。

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每日3次口腔「健口操」輕鬆促進牙口健康

多訓練口腔肌肉也是能增進咀嚼能力的方式。長期致力於關注長者健康議題的台灣前進文化協會理事長池國平建議，銀髮族不要只吃軟、流質的食物，應該多攝取一些營養價值高又不會太軟的食物像是核桃、毛豆等等，偶爾也可嚼無糖口香糖10～15分鐘來訓練口部肌肉，「口腔內咀嚼肌的訓練，就如同人體四肢肌力及核心肌群的鍛練一樣，」他說。

而陽明大學牙醫學院咀嚼與吞嚥團隊也特別設計一套「健口操」，利用每天瑣碎的時間，每日3次每次3分鐘的時間，就能輕鬆進行咀嚼肌的鍛練，還能防止嗆咳、幫助維持唾液分泌與吞嚥功能：

每天用3分鐘做健口操3次，即可訓練口部肌肉，增加咀嚼力和吞嚥能力，並避免嗆咳。（康健授權使用）

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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