銀髮健康｜藥物該否放雪櫃？3大錯誤擺放方法　或受潮、影響藥性

天氣炎熱，不只室外溫度屢飆高溫，室內溫度也經常突破30度，不少朋友吃藥時會發現藥丸一碰就碎或是發霉，甚至有人乾脆把藥丸放在雪櫃，誤以為可以保存，但是台灣國健署社區健康組研究員黃巧文提醒，藥品放在雪櫃，可能會使藥物變質風險增加。另外，隨意分裝、夏天放在密閉的車內都是錯誤行為。



台灣國健署表示，大多數的藥品容易受到光線、濕氣、溫度等環境因素所影響而變質。因此藥物保存有三大原則。

藥物存放不是「貪方便」為先，處理得不好隨時吃出健康問題：（按圖了解）

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第一是：「不要任意存放雪櫃」

因為多數藥品只須放在室溫下乾燥、陰涼及避光處保存即可。如果將藥物反覆在雪櫃與室溫中來回，藥物反而更會吸附水氣，增加變質風險。因此，除了藥袋或包裝上註明：需冷藏或請置於2~8°C溫度下（例如：治療糖尿病的胰島素），其他無特別註明之藥品，則建議存放在常溫下、通風且避免陽光直曬的位置，如果家中的溫度經常高於30°C，可與藥劑師確認，是否適合將常溫儲存的藥品放入雪櫃或有其他的選擇。

第二是：「不要放在陽光直射、潮濕、高溫的廚房或窗邊」

避光、避濕、避高溫是藥品的重要存放原則。若是放在浴室、廚房、窗邊等潮濕、悶熱或陽光直射的地方，可能讓藥品療效打折、甚至變質；尤其夏季密閉的車內溫度可高達50℃以上，切勿將藥品留在車內，而某些特別用來救命的藥品，如緩解心絞痛的硝化甘油錠、心血管疾病用藥、抗癲癇用藥、化療口服藥品、胰島素以及荷爾蒙製劑、抗感染藥品等，必須嚴格遵守正確的儲存方式。如果因為放置或保存不恰當，無法確認是否可以繼續服用時，可以請教藥師或其他醫療專業人員，不可擅自停藥或逕自繼續服用。

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第三是：「不要擅自把藥品重新分裝，並置於別的容器中」

台灣國健署提醒，服藥後應隨手將藥物放回原（藥）袋內封好，避免將藥品擅自重新分裝至別的容器中，而發生吃錯或服用過期藥品的情形，如確有分裝藥品之需要時（如協助長輩按時吃藥等），請先諮詢藥劑師或其他醫療專業人員藥品是否可分裝及相關注意事項。某些原本盛裝藥物的容器，其本身就有避光和隔熱的效果，擅自分裝後，反而容易使藥物變質。另外，藥物用完之前，不要把外包裝丟掉，以免誤認及誤食藥物，造成身體的傷害。

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