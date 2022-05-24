腎病｜營養師教4招護腎保養術　少吃重鹹高糖食物減腎臟代謝負擔

腎臟為人體相當重要的器官，負責調節體內水分、控制血壓、維持酸鹼平衡、代謝身體廢物、製造賀爾蒙以及維持骨骼健康，但民眾往往因為一些不良習慣，傷害腎臟而不自知。台灣洗腎人口發生率與盛行率為全球之冠！



台灣營養師彭逸珊表示，腎臟位在腰部脊椎兩側，左右各一顆，大小與拳頭差不多，是幫助代謝身體廢物、維持酸鹼平衡、分泌賀爾蒙的器官。根據統計，台灣洗腎人數居世界第一，建議民眾不妨從日常保養做起，顧好腰子，遠離洗腎威脅。

4招護腎保養術（按圖看清👇👇👇）

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1. 少量多次喝水

台灣營養師彭逸珊指出，民眾喝水時建議採取少量、多次方式，每日飲水量需要達到「每公斤體重×30毫升」，舉例來說60公斤的人，需要至少喝到1800毫升水量，且平均分配在整天時間，避免一次大量飲水。

2. 減少重鹹、高糖食物

彭逸珊說明，例如蛋糕、雞扒等食物都應減少食用，避免增加腎臟代謝的負擔。

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3. 避免高血壓、糖尿病

維持血壓與血糖健康相當重要！拒絕高血壓、糖尿病，可避免腎臟受損。尤其在台灣每年新增的洗腎病人，有一半來自糖尿病患者，實在不可不慎。

4. 三不要

彭逸珊補充，民眾在日常生活中應做到「不憋尿、不吃來路不明的藥、不熬夜」，才能維持腎臟的健康。

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