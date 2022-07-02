高血壓｜腎病變已末期仍不知　中年漢忽視血壓健康　終得洗腎度日

1名40多歲科技業高階經理，最近因為全身無力、走路會喘，飯也吃不下，體重驟減就醫。醫生問診得知，他這1、2年的血壓高出標準、腎絲球過濾率逐漸降低，且有蛋白尿，但因工作忙不以為意，經超音波檢查，他的腎臟已萎縮，肌酸酐超高，且嚴重貧血，不得不開始洗腎。



台灣長安醫院腎臟科醫生楊雅斐說，這是一個令人難過卻並不罕見的例子，因為腎臟是沉默的器官，常常受到很嚴重的傷害但症狀都不明顯。對於腎臟保健，定期抽血驗尿是必要的，還有一個十分重要卻容易被輕忽的點，就是血壓的控制。

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她說，腎臟是很精緻的血管叢構造，每天要處理很大量的血液，對血壓的變化十分敏感，若承受過高的血流壓力，會讓蛋白尿增加，讓腎臟的小血管收縮、腎絲球硬化，造成腎功能損傷。血壓不足時，腎臟會缺氧壞死，所以控制好血壓是保護腎臟最重要的處置之一。

楊雅斐說，控制高血壓的第一個步驟即為生活習慣的調整，包括減重，飲食上應低鈉、低糖油、少喝酒、及增加運動量；如果這些改變仍無法達到血壓控制的目標則可考慮給予藥物治療。

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她提醒，千萬不要貪圖省事亂吃他人的降壓藥，也切勿自行停藥，可能會使血壓反彈、心跳加快更危險。

楊雅斐說，高血壓是造成末期腎病變常見的原因，血壓的控制影響腎功能惡化的速度，所以不管有沒有腎病都要注意血壓控制。目前最新的高血壓指引由現行140/90下修標準為130/80，且更重視居家血壓，並建議可遵行「722」原則量測，連續7天（天天量），每天2回（早晚量），每回2次（隔1分鐘），讓醫生作為準確治療的評估參考。

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