高血壓｜8旬老婦誤信流言險送命　遵從6大建議　或不用食藥食一世

82歲的黃奶奶有三高問題，平日雖在診所拿藥，卻時常漏吃或忘記吃，再加上過去曾收到電話訊息說：「年紀愈大可容忍血壓愈高，年齡加上80是可容忍的血壓範圍」，便對血壓數值不以為意，平常血壓更往往飆破160。某次，黃奶奶半夜起床上廁所時忽然胸痛、冒冷汗幾近暈厥，被家人緊急送醫治療，檢查後才發現竟是急性心肌梗塞發作，經緊急心導管支架手術處理及嚴格控制血壓、血脂及血糖，終於恢復穩定的生活。經過這次事件，黃奶奶再也不敢胡亂聽信網絡謠言，遵從醫囑乖乖吃藥。



台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生陳玠宇指出，高血壓堪稱「隱形的殺手」，全台成年人平均每4人就有1人患有高血壓，病人往往暴露在風險當中而不自知。

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量測血壓把握722原則

正常人的血壓收縮壓應小於120毫米汞柱，且舒張壓應小於80毫米汞柱（兩者皆須達標）；若診間量測收縮壓超過140毫米汞柱、或者舒張壓超過90毫米汞柱即為高血壓，若介於中間者則稱作血壓偏高或高血壓前期。

如果平日在家有量測血壓的習慣，根據歐洲及美國最新標準，居家平均血壓超過135/85毫米汞柱（歐洲）或130/80毫米汞柱（美國）即為高血壓。

台灣高血壓學會及心臟醫學會則建議，量測血壓應把握基本「722原則」：1周量7天，每天量早晚2回，每回量2次（每次間隔1分鐘），若有心律不整則需每回量三次。

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控好高血壓可降中風、心血管疾病風險

陳玠宇說，很多人也常忽略「白袍性高血壓」及「隱匿性高血壓」危機。

所謂白袍性高血壓，是指一到醫院就因為緊張，導致血壓飆升，在家量測卻正常。很多人往往自以為是白袍性高血壓，卻忽略了潛藏的動脈硬化危機；據統計，其心血管風險會增加約2至4成。隱匿性高血壓則是醫院量測血壓正常，但居家血壓卻偏高，其心血管風險更高，增加約2倍。

依據文獻統計，控制好高血壓可使心血管死亡風險減少2成，腦中風風險減少4成，心臟衰竭風險減少5成，因此，控制好血壓成為當今刻不容緩的議題。

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6方法有效降血壓，免吃藥一輩子

有些人不免會擔心，年紀較大的長輩在血壓控制上，是否也需要如此嚴格？根據近期針對60～80歲華裔族群的跨國研究，若將血壓控制分為「110～130毫米汞柱」與「130～150毫米汞柱」兩組對照，發現嚴格控制血壓，可以減少近3成的心血管事件風險。

另一個大家最常詢問的問題，就是吃了血壓藥是否就要吃一輩子？陳玠宇說，此關鍵取決於自身生活習慣及飲食是否能有效調整，大家可以從以下6個方法做起，若能達成的標的愈多，當血壓降到合理標準範圍內，就不見得需一輩子服用藥物。

1、每減少1克鈉鹽攝取，平均可減少收縮壓2.5毫米汞柱。

2、每減重1公斤，可減少收縮壓1毫米汞柱。

3、採取得舒飲食（DASH，多蔬果、少脂肪）可減少收縮壓10至12毫米汞柱。

4、規律運動可減少收縮壓3至7毫米汞柱。

5、減少酒精攝取可減少收縮壓2至4毫米汞柱。

6、戒煙使血壓維持穩定，減少浮動。



其中「得舒飲食」原理是使用高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維及豐富的不飽和脂肪酸，搭配多種營養素促進身體健康，達到降血壓目的。

1、 選擇全穀根莖類

2、每天攝取5份以上蔬菜及5份以上水果

3、多喝低脂乳

4、紅肉換白肉

5、吃堅果用好油



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服藥也難控制？可以手術介入

不過，有些民眾也常有高血壓需服用多種藥物，或即便服藥也仍難以控制的困擾。這時，便可考慮使用新一代的導管介入性腎動脈交感神經阻斷手術，俗稱高血壓導管治療。

此治療模式類似一般心導管治療，從鼠蹊部打針，隔天即可出院。除了適用於難治型高血壓患者外，也適合已併發器官受損患者（如心室肥厚、腎病變、腦中風、心肌梗塞等）、服藥順從性差、服藥有嚴重副作用、次發性高血壓治療但血壓仍未達標之患者（如原發性高醛固酮症）。

根據美國最新研究顯示，光導管治療未服藥的情況下，患者診間血壓平均下降近10毫米汞柱，且可使日常血壓維持平穩、減少浮動，台灣目前已執行約300例的高血壓導管治療，成效良好，當中發現部分患者甚至血壓下降超過20至30毫米汞柱，擺脫藥物束縛，維持長期穩定的控壓效果。

陳玠宇說，高血壓併發症往往在不知不覺中發生，一旦當嚴重併發症產生時，病患往往已發生心肌梗塞或中風，甚至死亡。

平常養成規律量血壓的習慣，一旦發現血壓上升無法在短時間內回復，需適時輔以藥物控制，並調整生活型態及飲食，若有需要也可考慮使用新一代的高血壓導管治療，達到精準控壓的愜意人生。

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