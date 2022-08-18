食物安全｜快餐店飲紅豆冰驚見巨型曱甴 食客2小時屙嘔染腸胃炎

食肆第一重要是注意食物及環境衛生，最近有網民投訴光顧某連鎖快餐店喝紅豆冰，喝到快見底時才驚見堆紅豆堆內竟藏着一隻「保護色」小強，更在2小時後出現腸胃炎症狀又屙又嘔，需要求醫，令網民非常崩潰。



該女事主在Facebook群組「飲食邪惡情報」發文，表示自己在將軍澳彩明邨某大型連鎖食肆用膳，飲紅豆冰至最後打算享用紅豆時，驚見一隻大約3厘米長的曱甴以「紅豆保護色」混在其中，令她當場崩潰。

她續指：「餐廳淨係退返嗰餐錢，同換另一個飯畀我，但我已經無胃口食。」又直言，這是她人生第一次食曱甴，直接被「嚇死」，以後外出吃飯都有陰影。

而她更在飯後2個多小時內，出現上吐下瀉病症，需要求醫，「我同醫生講食唔落嘢，醫生叫我暫時飲住奶先。」醫生看過紅豆冰内曱甴後，都表示非常誇張，又指腸胃炎要殺死曱甴細菌，所以要食抗生素。事主其後亦有就事件向食環署報告，又提醒市民日後外出吃飯要留意清楚。

不少網民都覺得太離譜，甚至有人表示「齋睇相已經好想嘔」，「隻曱甴好大隻」、「好恐怖」、「一定要報食環」、「陰影真係好大，我睇相都想嘔」。

病毒性腸胃炎（Viral gastroenteritis），俗稱腸胃型感冒（Stomach flu）是一種腸道感染，通常伴隨著水性腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐，有時還有發燒等症狀。若是嬰兒、老人或是免疫系統受損的人得到病毒性腸胃炎，嚴重的個案可能會死亡。



常見的病毒性腸胃炎症狀：

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