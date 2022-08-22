食物安全｜荃灣台式飲品店買仙草奶茶 客人飲3分1驚見巨型小強

繼早前「紅豆冰小強」事件，今次有網民光顧台式飲品店買仙草奶茶，喝了三分之一卻驚見原隻巨型小強浮在奶茶內，畫面相當驚嚇，又提醒大家外出吃飯或買台式飲品時要小心。



該女網民在今月18日於Facebook群組「荃灣友」分享圖片，可見一杯已飲用三分之一的仙草奶茶中，竟藏有一隻巨型蟑螂依附在飲管上，「頭仲殘餘少少奶漬」。

樓主表示，涉事的台式飲品位於荃灣路德圍，並憶述當時情況指：「有家長等緊飲品見到影低，唔知當事人點處理，邊個飲到都唔好，一世有陰影」，並提醒大家要小心。

貼文引起網民熱議，不少網民也直呼恐怖，「好似未死咁」、「嚇死人咩」，部分網民亦建議事主向食環署反映事件。

相中可見一杯已飲用三分之一的仙草奶茶中，竟藏有一隻巨型蟑螂依附在飲管上。（Facebook群組「荃灣友」）

上星期亦有另一網民投訴光顧大家樂喝紅豆冰，結果喝到底才發現有隻像有保護色一樣的巨型蟑螂藏在紅豆內，結果事主2小時內屙嘔不斷要求醫，醫生證實患腸胃炎，需服用抗生素。事主續指事後已向食環署投訴，又指經歷今次對紅豆冰有心理陰影。

病毒性腸胃炎（Viral gastroenteritis），俗稱腸胃型感冒（Stomach flu）是一種腸道感染，通常伴隨著水性腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐，有時還有發燒等症狀。若是嬰兒、老人或是免疫系統受損的人得到病毒性腸胃炎，嚴重的個案可能會死亡。



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